Projektledare inom Digitalisering och kommunikation
2025-09-29
Vill du vara med och göra skillnad för medborgare och medarbetare i Östersunds kommun?
Drivs du av IT-utveckling och digitalisering? Då kan vår enhet vara det du söker!
Vår vision: Vi är den självklara drivkraften bakom kommunens digitala och kommunikativa utveckling. Vi tar verksamheterna hela vägen genom framtidens utmaningar och omställningar. Vi har ett övergripande ansvar för att tillsammans med kommunens verksamheter driva utveckling och förvaltning inom IT, digitalisering och kommunikation. Vårt uppdrag innebär att vara nytänkande och drivande, vi ska bygga digital och kommunikativ förmåga samt förenkla vardagen för medarbetare och invånare. Vi utökar därför sektorn med ytterligare två medarbetare.
Ditt nya jobb
Östersunds kommun står inför en spännande utveckling där digitalisering är en nyckel för att möta framtidens kompetensförsörjning och säkerställa hög kvalitet i våra välfärdstjänster. Nu söker vi en projektledare som vill leda vårt nya ESF-projekt Digital Framtid Tillsammans.
Om projektet
Projektet ska bygga en långsiktig och hållbar struktur för digital kompetensutveckling i kommunen. Målet är att stärka medarbetarnas digitala färdigheter, minska digitalt utanförskap och skapa en mer inkluderande och effektiv organisation. Vi bygger vidare på tidigare satsningar och ska nu utveckla och skala upp arbetet så att fler verksamheter omfattas.
Din roll
Som projektledare blir du navet i arbetet. Du ansvarar för att planera, driva och följa upp projektet i nära samarbete med våra förvaltningar. Du leder projektgruppen, samordnar insatserna, rapporterar till styrgruppen och säkerställer att vi når uppsatta mål. Rollen innebär både strategiskt arbete och praktiskt genomförande, där din förmåga att skapa engagemang och samverkan blir avgörande. Du kommer att tillhöra Sektor Digitalisering och Kommunikation hos Kommunledningsförvaltningen.
Projektet sträcker sig till 30/9 2028
Vanliga arbetsuppgifter
• Du planerar, samordnar och följer upp projektets aktiviteter, budget och tidplan.
• Samordna och stödja projektmedarbetare och andra nyckelpersoner i verksamheterna.
• Du driver förändringsprocesser och ser till att resultat sprids och implementeras i ordinarie verksamhet.
• Säkerställer medarbetarnas delaktighet i digitaliseringsprocesser genom dialoger, workshops och testning av nya lösningar.
Kvalifikationer
• Du har erfarenhet av projektledning, gärna inom offentlig sektor eller digital utveckling.
• Du har kunskap om förändringsledning och förståelse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar.
• Du är van att analysera behov, bygga strukturer, samarbeta över organisationsgränser och kommunicera tydligt till olika målgrupper.
Meriterande
• Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetssätt som tjänstedesign, användardriven utveckling, design thinking, eller annan form av verksamhets- och processutveckling.
Vi ser gärna att du har en akademisk examen, exempelvis inom projektledning, informatik/systemvetenskap, offentlig förvaltning, pedagogik eller kommunikation. Även andra utbildningar kan vara relevanta om du har erfarenhet av att leda utvecklings- eller digitaliseringsprojekt i komplexa organisationer.
Det viktigaste vi letar efter är förmågan att kombinera projektledning + förståelse för digitalisering + förmåga att driva förändring.
Vi söker dig
Du är en engagerad ledare som får människor med på resan. Du är lyhörd, lösningsorienterad och har förmåga att skapa delaktighet. Du motiveras av att bygga hållbara arbetssätt och trivs i en roll där du kombinerar strategi och praktik. Din nyfikenhet, uthållighet och pedagogiska förmåga gör att du lyckas driva förändring i gott samarbete tillsammans med andra.
Vi ser framemot din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
