Projektledare inom Defence Tech Naval
Afry AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2025-12-18
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.
Vi på AFRY Naval har en omfattande erfarenhet inom marina system som täcker behoven för morgondagens krav på marint försvar. Våra medarbetare har lång erfarenhet från både militära och civila sjöarenor. Vi arbetar för att stärka Sveriges totalförsvar och för att skapa ett säkrare och robustare framtida samhälle.
Vi stärker våra kunder genom att leverera effektiva lösningar i form av projektleveranser, uppdragstjänster och som specialistresurser.Publiceringsdatum2025-12-18Beskrivning av jobbet
Vi söker dig som vill jobba som projektledare inom marina försvarssektorn och bidra till Sveriges säkerhet. Oavsett om du är i början av din karriär eller har lång erfarenhet - här får du möjlighet att leda spännande projekt inom vidmakthållande och nyanskaffning.
Som projektledare blir du en nyckelperson i projekt som rör marintekniska system. Du arbetar i både inom vidmakthållande uppdrag, nyanskaffnings uppdrag, tekniska områden både i våra kunduppdrag inom försvarsindustrin och myndigheter med att säkerställa att våra marina system fungerar optimalt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är junior:
Relevant utbildning: Sjöingenjör, officer/specialistofficer eller civilingenjör/master inom skeppsteknik, maskinteknik, teknisk fysik eller motsvarande samt gjort dina första år i yrkeslivet inom försvarsområdet
Vi söker dig som är senior:
Erfarenhet av projektledning inom marintekniska områden, gärna från myndighet eller försvarsindustrin
Certifiering som projektledare (t.ex. PMP eller motsvarande)
Certifiering inom Systems Engineering är ett plus
Meriterande: Tjänstgöring inom svenska marinen.
Vi söker medarbetare både till orterna: Solna, Karlskrona, Göteborg, Malmö.
Säkerhetsprövning & Utbildningsverifiering
Våra uppdrag är varierande och många finns inom säkerhetsklassade områden, vilket innebär att du kan behöva genomgå en säkerhetsprövning innan du börjar hos oss. För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning innan anställning.
Ytterligare information
"Vi inom Naval-sektionen värdesätter våra olika bakgrunder, på så sätt kompletterar vi varandra. Vår strävan att utveckla vår position som branschens mest kompletta tjänsteleverantör gör vi genom kunskapsöverspridning mellan våra seniora och juniora kollegor. Vår bredd är vår styrka, vår spets är ditt stöd, tillsammans bygger vi en säker och hållbar framtid."
Ingemar Jönsson, Sektionschef Naval
Sista ansökningsdag 25 januari 2025. Urval och intervjuer påbörjas under senare delen av januari/början av februari.
Varför välja oss?
Hos oss får du arbeta med teknik som gör skillnad för Sveriges försvarsförmåga. Du blir en del av ett kompetent team med möjlighet att utvecklas och påverka.
Kontaktperson för frågor:
Ingemar Jönsson, Sektionschef Navalingemar.jonsson@afry.com
Ellinor Danielsson, Talent Acquisition Partnerellinor.danielsson@afry.com
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 20 januari 2026. Urval och intervjuer kommer påbörjas under januari månad.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13377J". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9652521