Projektledare inom Campus Gislaved
2026-03-27
Publiceringsdatum2026-03-27Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Campus Gislaved, som är en del av Kommunstyrelseförvaltningen i Gislaveds kommun, arbetar aktivt för att stärka näringslivet och främja lärande, med fokus på individens behov och företagens framtida kompetenskrav och ansvarar här för det operativa arbetet i projektet Kompetens för en hållbar plastindustri.
Gislaveds kommun, med cirka 30 000 invånare, är en del av Gnosjöregionen och har starka samarbeten både inom Region Jönköping och med närliggande kommuner i tre andra regioner. Kommunen har en lång tradition av tillverkning inom plast, gummi och polymera material.
Campus Gislaved har nu fått grönt ljus från Europeiska socialfonden för projektet Kompetens för en hållbar plastindustri, som startar den 1 september 2025 och pågår i tre år. Målet är att stärka plastindustrins omställning till en mer hållbar framtid i Jönköpings och Kronobergs län. Projektet ska minska det växande kompetensgapet i branschen, där många saknar den kunskap som krävs för att ställa om till hållbar produktion - särskilt i mindre företag där samma personer ofta ansvarar både för produktion och kompetensutveckling.
Satsningen omfattar över 15 miljoner kronor. Europeiska socialfonden står för drygt 11 miljoner, medan Region Jönköpings län och Region Kronoberg bidrar med resterande medfinansiering. Deltagande företag medverkar också genom arbetsinsatser motsvarande över 5 miljoner kronor. Projektet ska ses som en start för ett antal liknande utvecklingsspår varför en fortsatt samverkan efter projekttiden eftersöks.
Arbetsuppgifter
Campus Gislaved söker en erfaren projekt- eller processledare som under resterande projekttiden ska driva ett omfattande utvecklingsprojekt med syfte att stötta plastindustrin i omställningen mot en hållbar och stabil framtid. Projektet omfattar utbildningsinsatser, kompetensvalideringar och nära samverkan med branschaktörer. Målgruppen är över 700 medarbetare i ett femtiotal företag, på olika nivåer och med varierande bakgrund. I uppdraget förväntas du:
- Leda ESF-projektet Kompetens för en hållbar plastindustri till mål - planering, genomförande, uppföljning och löpande rapportering till Campus Gislaved.
- Samordna utbildningsinsatser och valideringsaktiviteter i samarbete med bransch, utbildningsanordnare och andra aktörer.
- Säkerställa hög delaktighet och engagemang från företagen i branschen.
- Utveckla och implementera metoder och processer för att nå hållbara kompetenslyft.
- Identifiera och hantera risker samt anpassa insatser utifrån föränderliga behov.
- Dokumentera effekter och resultat, och sprida lärdomar och goda exempel.
Kvalifikationer
- Minst 5 års erfarenhet av att leda komplexa projekt med många intressenter.
- Erfarenhet av projekt inom utbildning, kompetensutveckling eller arbetslivsnära omställning.
- Mycket god samarbetsförmåga - van att arbeta nära företag, myndigheter och andra aktörer.
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta strukturerat med projektplanering, uppföljning och kommunikation.
- God förmåga att kommunicera med olika målgrupper, både skriftligt och muntligt.
Meriterande:
- Erfarenhet från industri- eller tillverkningssektorn, gärna plastindustrin.
- Erfarenhet av arbete med valideringssystem eller branschspecifika utbildningsmodeller.
- Kännedom om nationella kompetensinitiativ, t.ex. via MYH, Skolverket eller branschorganisationer.
- Relevant akademisk utbildning inom t.ex. pedagogik, teknik, hållbarhet eller ledarskap.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Som person är du:
- Engagerad och lyhörd ledare med starkt driv.
- Strukturerad, lösningsorienterad och pragmatisk.
- Inkluderande och pedagogisk - van att möta olika perspektiv och nivåer.
- Tydlig i både kommunikation och förväntningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet.
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/114". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Arbetsplats
Avdelningen för arbete och utbildning, Campus Gislaved Kontakt
Beleen Wisen 037181000
9822412