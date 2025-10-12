Projektledare inom bygg- och fastighet

Plats: Linköping
Start: mars 2026 - februari 2027 (möjlighet till eventuell förlängning)
Omfattning: Deltid: Uppdragen, som kan bestå av flera parallella projekt som bedrivs samtidigt bedöms inte utgöra heltid. Beläggning och behov kan därför variera över tid.
Språk: Svenska

Med denna annons vänder vi oss särskilt till dig som är underkonsult och vill bli en del av Jefferson Wells och vårt nätverk av erfarna specialister inom bygg- och fastighetssektorn.

Bygg framtiden med oss

Vill du leda hållbara byggprojekt som gör verklig skillnad- från idé till genomförande?
För vår kunds räkning söker vi nu en erfaren projektledare som vill bidra till att utveckla och driva framtidens bygg- och fastighetsprojekt. I rollen får du en nyckelposition i beställarorganisationen, där du säkerställer att projekten genomförs med fokus på kvalitet, hållbarhet och effektivitet, hela vägen till överlämning.



Din roll

Som projektledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp bygg- och fastighetsprojekt från start till mål. Du blir navet i samarbetet mellan konsulter, entreprenörer och beställare - och ser till att varje projekt levereras i tid, inom budget och med hög kvalitet.

Dina huvudsakliga ansvarsområden:
* Leda och samordna bygg- och fastighetsprojekt från förstudie till överlämning
* Planera, följa upp och kvalitetssäkra projektens ekonomi, tidplan och resultat
* Genomföra upphandlingar enligt LOU
* Säkerställa tydlig och effektiv kommunikation mellan alla parter i projektet
* Bidra till utveckling av rutiner, processer och arbetssätt inom projektledning

Vi söker dig som

* Har minst 5 års erfarenhet av projektledning inom bygg- och fastighetsbranschen
* Har arbetat i beställarrollen
* Har dokumenterad erfarenhet av upphandlingar enligt LOU
* Har god förståelse för hela byggprocessen, från idé till färdig byggnad
* Behärskar svenska mycket väl i både tal och skrift

Du är en trygg och strukturerad ledare som trivs i en roll med stort ansvar och många kontaktytor. Du motiveras av att skapa ordning, bygga relationer och driva projekt som bidrar till långsiktigt hållbara resultat.

Vi erbjuder

* En stimulerande och självständig roll i en verksamhet med högt engagemang
* Möjlighet att påverka projekt i alla skeden, från tidig planering till färdig leverans
* Tillgång till Jefferson Wells breda nätverk av kompetenta konsulter och samarbetspartner
* En kultur präglad av professionalism, samarbete och utveckling

Om Jefferson Wells

Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Vi är en del av ManpowerGroup och finns på ett 50-tal orter i Sverige - samt i över 50 länder globalt.
Genom vårt omfattande nätverk erbjuder vi både kunder och konsulter långsiktiga utvecklingsmöjligheter och spännande uppdrag.

Kontaktperson för detta jobb
Vid frågor om uppdraget, kontakta konsultchef Anna Lundström, anna.a.lundstrom@manpower.se alt 070- 377 14 49

Välkommen med din ansökan!

