Projektledare inom bygg och skyddsrumsutveckling
Emploid AB / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2026-07-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emploid AB i Malmö
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Om företaget
Skyddsrumsspecialisten är Sveriges ledande specialist inom byggnation, renovering och underhåll av skyddsrum. Med över 50 års erfarenhet erbjuder företaget helhetslösningar inom projektering, besiktning, service, utbildning och renovering för att säkerställa att Sveriges skyddsrum uppfyller Myndigheten för Civilt Försvar (MCF) högt ställda krav. Med verksamhet över hela landet och en stark tillväxt är Skyddsrumsspecialisten en viktig aktör i arbetet med att stärka Sveriges civila beredskap och skapa ett tryggare samhälle – både idag och för framtida generationer.
Om rollen
I rollen som projektledare ansvarar du för att driva projekt inom renovering och tillbyggnation av skyddsrum i södra Sverige. Du kliver in när projektet är säkrat och är med och planerar, organiserar och genomför det tillsammans med dina kollegor. Du arbetar med flera projekt parallellt och har ett helhetsansvar där struktur, ekonomi, regelefterlevnad och leverans är i fokus.
Mer konkret innefattar tjänsten:
• Driva och leda leveransen av skyddsrumsprojekt från vunnet till slutfört
• Planera resurser tillsammans med Regionchef
• Ansvara för projektets ekonomi, tidsplan, prognoser och uppföljning
• Hantera inköp gentemot materialleverantörer och underentreprenörer
• ÄTA-hantering och ekonomisk dialog med beställare
• Löpande kundkontakt och samarbete med externa partners
• Säkerställa att projekten drivs effektivt, strukturerat och med god lönsamhet
Om dig
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är en positiv och driven person med ett genuint lösningsfokus. Du trivs i en roll där tempot stundtals är högt och där du behöver kunna hantera flera projekt parallellt utan att tappa struktur eller kvalitet. Med en god organisatorisk förmåga och ett affärsmässigt tänk har du lätt för att skapa ordning, prioritera rätt och följa upp projektens ekonomi.
Eftersom du arbetar nära ett mindre team är det viktigt att du är lyhörd, samarbetsvillig och kommunikativ. Du bidrar till en öppen och prestigelös arbetsmiljö där man stöttar varandra och delar kunskap. Samtidigt är du trygg i dig själv och vågar fatta beslut, driva frågor framåt och ta ansvar för dina projekt.
Följande är krav för tjänsten:
• Dokumenterad erfarenhet från byggbranschen
• Erfarenhet av att driva projekt som Projektledare alternativt andra roller med liknande ansvar
• God förståelse för projektstyrning, resursplanering och projektekonomi
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• God systemvana
• B-körkort
• Certifiering inom Bas-P och Bas-U är starkt meriterande
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 07:00-16:00 mån-fre
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Nyckelord: Projektledare, Entreprenad, Byggprojekt, Nyproduktion, Projektstyrning, ÄTA, Inköp, Prognosarbete, Malmö, Lund, Trelleborg, Bostadsprojekt, Kommersiella fastigheter, skyddsrum
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559288-2749)
Sångleksgatan 4B (visa karta
)
215 79 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skyddsrumsspecialisten Jobbnummer
10008850