Projektledare inom Bygg
LBF Bygg AB / Byggjobb / Sigtuna Visa alla byggjobb i Sigtuna
2025-12-10
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LBF Bygg AB i Sigtuna Publiceringsdatum2025-12-10Om företaget
Sedan 1998 har vi på LBF Bygg AB levererat byggprojekt till nöjda kunder. Med gedigen erfarenhet, professionalism och högt kvalitetstänkande utför vi byggentreprenader som överträffar våra beställares förväntningar. Vår personal besitter lång erfarenhet och säkerställer hög kvalitet i allt vi gör. Vi arbetar alltid för att göra det omöjliga möjligt.
Vi har genom åren etablerat goda relationer med leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners, vilket ger oss fördelar i form av konkurrenskraftiga priser, hög kvalitet och leveranssäkerhet.
LBF Bygg AB bedriver både större och mindre byggentreprenader, byggservice och ROT-arbeten. Våra kunder finns inom kommuner, fastighetsbolag, kommersiella affärscenter och statliga verksamheter. Vi tänker långsiktigt och strävar alltid efter att erbjuda de bästa och mest hållbara lösningarna för våra kunder.LBF söker projektledare för omgående anställning.
Vi är ett företag med ledning som har över 30 års erfarenhet av Byggbranschen och kommer nu att lägga i en extra växel för att förstärka företaget. LBF har flera ramavtal och starka beställare.
Vi erbjuder våra medarbetare utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö med variation och utmaningar.
ATT ARBETA HOS OSS
Är du en driven och engagerad projektledare som vill ha en central roll i spännande byggprojekt? Då kan du vara den vi söker till vårt team på LBF Bygg & Mark AB.
Om rollen
Som projektledare hos oss är du en nyckelperson i projekten. Du ansvarar för att leda och driva projekt från start till mål med fokus på kvalitet, ekonomi, tid och resurser. Du leder projektet självständigt och säkerställer lönsamhet genom rätt bemanning, tekniska lösningar och en effektiv produktion. Du blir också en viktig länk mellan arbetschef, leverantörer, beställare och produktionspersonal.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Leda och styra projekt enligt överenskomna krav och mål
Ansvara för kvalitet, effektivitet och säkerhet i projekten
Planera och genomföra produktionen enligt tekniska krav
Ansvara för vissa inköp
Aktivt kommunicera och återkoppla till arbetschef och övriga projektmedlemmar
Vem är du?
Vi söker dig som gillar tidiga morgnar och har en positiv, prestigelös och ansvarstagande attityd. Du trivs i en ledarroll och är en naturlig problemlösare som gillar att skapa goda relationer inom och utanför företaget. Du är flexibel och är beredd att rycka in där det behövs.
Vi tror att du har:
Minst 5 års erfarenhet från byggbranschen
Bas-U och Bas-P
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Placeringsort:
Vi utgår från Arlanda Stad, projekten finns främst i norra Storstockholm och ibland på andra orter.
Om LBF Bygg & Mark AB:
Hos oss blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team där vi värdesätter öppen kommunikation och korta beslutsvägar. Vi tror på att ge våra medarbetare stort ansvar och utrymme att påverka - både i det dagliga arbetet och i företagets långsiktiga utveckling. Arbetsmiljön hos oss är dynamisk och präglas av samarbete, professionalism och ett genuint driv att leverera hög kvalitet i varje projekt. Här får du möjlighet att växa i din roll, bidra med egna idéer och vara med och utveckla såväl projekten som företaget i stort.
Vi är stolta över vår kombination av erfarenhet, trygghet och framtidsfokus - och vi välkomnar dig som vill vara med och bygga vidare på den grunden.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
LBF Bygg AB - Där erfarenhet och kvalitet bygger framtiden
Ansökan och kontaktperson
Maila ditt CV och personliga brev till jobb@lbf.se
. Tjänsten är på heltid och tillsvidare, med tillträde enligt överenskommelse. Urvalsprocessen sker löpande.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Rebecka Järefjord, 08-591 130 10 eller maila jobb@lbf.se
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas på att få välkomna just dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
via mail
E-post: jobb@lbf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LBF Bygg AB
(org.nr 556698-9546), http://www.lbf.se
Arlandastad, Generatorgatan 21 C (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lbf Bygg AB Kontakt
HR / KMA
Rebecka Järefjord jobb@lbf.se Jobbnummer
9637549