Projektledare inom bygg - Eskilstuna
Fortifikationsverket / Byggjobb / Eskilstuna Visa alla byggjobb i Eskilstuna
2026-06-30
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Vill du leda unika byggprojekt som gör verklig skillnad – i en organisation där samhällsnytta och teknik går hand i hand? Fortifikationsverket söker nu projektledare inom bygg och anläggning med placering i Eskilstuna. Hos oss får du arbeta med lokaler, byggnader och anläggningar, där säkerhet och kvalitet står i fokus. Vi välkomnar dig som vill utvecklas – tillsammans med oss.
Fortifikationsverket är en statlig myndighet med uppdrag att förse våra kunder inom totalförsvaret med anpassade och säkra fastigheter. Vi äger, bygger och förvaltar ett unikt fastighetsbestånd över hela Sverige – från moderna lokaler till tekniskt avancerade anläggningar.
Projektavdelningen har i dag cirka 160 anställda varav cirka 120 är projektledare som är stationerade på ett femton orter över hela landet. Kopplat till avdelningen finns idag en projektstödsenhet och en stabsenhet, samt en projekteringsenhet som är under uppbyggnad. Projektledningsenhet 846 består idag av 2 projektledare placerade i Eskilstuna.
Projektleda samhällsviktiga byggprojekt med syfte att öka Sveriges försvarsförmåga
Vi söker nu projektledare till våra projektledningsenheter med uppdrag i Stockholmsregionen. Som projektledare ansvarar du för, samt leder och samordnar genomförande av bygg- och anläggningsprojekt med säkerhetsskydd, från tidigt skede till färdig byggnad- och anläggning. Arbetet som projektledare innebär att du medverkar i byggprocessens samtliga skeden, särskilt med kunskap om fortifikation och säkerhetsskydd inom bygg- och anläggningsprojekt. Arbetet innebär medverkan i upphandling av konsulter och entreprenörer. Du ansvarar för byggprojekt med kostnader och tid samt kund- och myndighetskontakter.
I arbetet ingår det att vara beställaransvarig gentemot konsulter och entreprenörer samt att kunna ta på dig ombudsrollen för vissa projekt. Arbetet sker i många fall i team tillsammans med projektledare, stabspersonal och specialister. Tjänsten innebär resor inom Sverige då Fortifikationsverket bedriver verksamhet i hela landet.
Vad erbjuder du oss?
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av att självständigt leda investeringsprojekt med säkerhetsskydd kopplat till bygg-, anläggning-, och fastighetsbranschen med ansvar för tid, kostnad och funktion. Du har kunskap om fastighets- och entreprenadjuridik samt LOU och LUFS. Du har även flerårig erfarenhet av arbete med fortifikatoriskt skydd och erfarenhet av arbete med säkerhetsklassade projekt.
Utöver detta söker vi dig som har:
Kunskap inom säkerhetsskyddsplanering.
Kunskap om Försvarsmaktens verksamhet eller annan försvarsmyndighet.
Kunskap avseende kostnadsbedömning/anbudskalkylering i projekt.
Kunskap om ledning av projekt av hemlig karaktär.
Rollen kräver en hög säkerhetsmedvetenhet, goda kunskaper i svenska både tal och skrift, god vana vid administrativa IT-system. Då resor förekommer i tjänsten är körkort B ett måste.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Du har ett driv och ett engagemang som gynnar samarbete och effektivitet. Du är samarbetsorienterad och har ett prestigelöst fokus på att nå gemensamma mål. Du är en relationsskapande person som har lätt för att föra fram din talan, är strukturerad, organiserar och planerar ditt arbete väl. Du följer uppsatta processer och slutför det som påbörjats.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Hos oss får du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibla arbetstider och distansavtal i den mån arbetet tillåter
Tjänstepension
Generös semester
En friskvårdstimme/vecka och friskvårdsbidrag
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning, placeringsort Stockholm. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen med din ansökan på svenska senast senast den 13 juli 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder CV och urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen. Notera att vi under semestertider har längre svarstider och begränsad tillgänglighet. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Sandra Hempel Preiholt 010- 44 44 359 eller rekryteringsspecialist Louisa Björklund, 010- 44 45 804. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
Kungsgatan 43 (visa karta
)
631 89 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9984349