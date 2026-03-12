Projektledare inom belysning till Vattenfall Services!
2026-03-12
Är du en strukturerad och kommunikativ person som trivs i en roll där du får ta ansvar, samordna projekt och arbeta nära både tekniker och kunder? Vill du vara en del av en verksamhet som ansvarar för viktig infrastruktur i samhället? Nu söker vi en projektledare inom belysning till Vattenfall Services i Jönköping!
Information om företaget
Vattenfall Services är en ledande aktör inom energibranschen och arbetar med att bygga, underhålla och utveckla Sveriges energiinfrastruktur. Inom affärsområdet belysning ansvarar de bland annat för drift, underhåll och investeringar kopplat till gatubelysning och andra belysningslösningar för kommuner och offentliga verksamheter.
I Småland ansvarar avdelningen för ett flertal kundavtal med kommuner i regionen och arbetar nära park- och gatuchefer samt andra beslutsfattare hos kunderna. Teamet består idag av cirka 18 personer och präglas av ett nära samarbete mellan projektledare, arbetsledare och tekniker.
Information om tjänsten
Som projektledare inom belysning får du en central roll i att planera, koordinera och följa upp arbetet i olika projekt kopplade till belysningslösningar för kommuner och andra offentliga aktörer. Rollen innebär att du arbetar nära tekniker i fält och säkerställer att projekt genomförs enligt plan - från planeringsfas till färdig leverans.
Du kommer även att arbeta med administration kopplad till projekten, exempelvis att skapa fakturaunderlag, beställa material och säkerställa att rätt resurser finns på plats.
Rollen passar dig som vill utvecklas inom projektledning. Du kommer att arbeta nära avdelningschefen som fungerar som mentor och stöd i din utveckling, samtidigt som du successivt får ta ett större ansvar i projekten.
Arbetet utgår främst från kontoret, särskilt i början, för att du ska få en bra introduktion och komma in i verksamheten.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som projektledare kommer du bland annat att:
Planera, koordinera och följa upp projekt inom belysning
Samordna arbetet för tekniker i fält och säkerställa att arbetet flyter på enligt plan
Ta fram arbetsberedningar och säkerställa att material finns tillgängligt
Skapa fakturaunderlag och följa upp projektens ekonomi
Säkerställa att egenkontroller och arbetsmiljökrav följs i projekten
Identifiera nya investerings- och utvecklingsprojekt tillsammans med kund
Rollen innebär många kontaktytor och ställer krav på god kommunikation, då mycket av samordningen sker via telefon och i dialog med både tekniker och kunder. Man har även ekonomiskt helhetsansvar över sina projekt, vilket kräver noggrannhet, uppföljning och struktur.
Vi söker dig som har
Erfarenhet från en roll inom exempelvis entreprenad, bygg, energi, fiber eller teknisk verksamhet
Erfarenhet av att ha jobbat i en projektledande roll.
Teknisk förståelse, gärna inom el, infrastruktur eller liknande områden
Erfarenhet av att samordna arbete eller leda projekt, formellt eller informellt
God administrativ förmåga och vana att arbeta i digitala system
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har arbetat med kommuner, infrastrukturprojekt eller entreprenadverksamhet.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du kommunikativ och trivs med att ha många kontaktytor. Du är trygg i att ta ansvar och har en förmåga att skapa struktur i ditt arbete.
Du är även lösningsorienterad och prestigelös - du är inte rädd för att ta tag i praktiska frågor, stötta teamet och säkerställa att arbetet går framåt. Vidare ser vi att du är engagerad, samarbetsvillig och har ett naturligt ledarskap i dialogen med både tekniker och kunder.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Jönköping
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Oskar Norberg
Professionals Nord söker för Vattenfall Services räkning en projektledare. Du kommer att vara anställd av Professionals Nord och arbeta om konsult åt Vattenfall under initialt 12 månader, med ambitionen att därefter bli överrekryterad till Vattenfall. Alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vattenfall Services Nordic AB Kontakt
Oskar Norberg oskar.norberg@pn.se Jobbnummer
9794822