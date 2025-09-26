Projektledare Infrastruktur byggnadsverk
2025-09-26
Projektledare Infrastruktur med inriktning på byggnadsverk
Till vårt växande infrastruktur-team söker vi nu en projektledare som brinner för broar, kajer eller andra tunga byggnadsverk och som vill fortsätta sin professionella utveckling tillsammans med oss.
Tjänstebeskrivning
Som projektledare i Ingenjörsfirmans infrastruktur-team arbetar du som konsult med utgångspunkt från något av våra kontor i Kalmar, Karlskrona eller Oskarshamn. Du blir en del av ett erfaret team där vi stöttar varandra, och nu söker vi efter en driven och kompetent kollega som vill komplettera vår avdelning.
I rollen leder du inspirerande infrastrukturprojekt och ansvarar för att samordna projektets alla delar, från planering till genomförande. Din tekniska expertis och passion för kvalitet kommer bli avgörande för att leverera på våra kunders höga förväntningar. Du arbetar också aktivt med marknadsbearbetning för att säkra nya uppdrag
Dina arbetsuppgifter:
Projektledning genom samtliga faser, från förstudie till avslut.
Kalkylering och kostnadsbedömningar.
Kvalitets- och byggledning.
Inspektioner, skadeutredningar och objektplanering av byggnadsverk.
Uppföljning av tid, budget och kvalitet.
Samarbete med interna avdelningar, externa parter och beställare för att säkerställa smidiga och framgångsrika projekt.
Utveckling och implementering av tekniska lösningar som möter projektets krav.
Tekniska utvärderingar och analyser i enlighet med gällande standarder och regelverk.
Utveckling av befintliga samt nya uppdrag.
Arbetet sker främst måndag till fredag 07:30-16:30. Du har stor frihet att planera din egen tid och varifrån du arbetar. Här är det projektets behov, i kombination med dina förutsättningar, som sätter gränserna.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att självständigt planera och leda infrastrukturprojekt. Kvalifikationer
Minst fem års erfarenhet av att planera och leda infrastrukturprojekt inom tunga byggnadsverk.
Civilingenjörsutbildning eller motsvarande kompetens.
Certifiering inom betong klass 1.
God förståelse för byggprocessen samt tillhörande bransch- och myndighetskrav.
God vana av dokumenthantering i projekt, AMA anläggning, entreprenadjuridik samt LOU/LUF.
Erfarenhet av ekonomi, budgetarbete och upphandlingar.
B-Körkort
Meriterande:
Erfarenhet från arbete som konsult, beställare eller entreprenör,
Erfarenhet från tidiga skeden av byggprocessen (förstudier, förfrågningsunderlag)
Kompetens inom objektplanering i BaTMan
Certifikat för undervattensgjutning.
Erfarenhet av kvalitetsarbete, Bas-P/U och certifiering inom APV 3.0.
Utbildning som schaktansvarig (Säker Schakt).
Vi söker dig som trivs med att hantera en bredd av utmaningar, är flexibel och van att möta beställare på olika nivåer. Du är målinriktad, engagerad, och levererar med hög kvalitet. Din erfarenhet av att leda och organisera grupper och förmågan att förstå människor, skapar trygghet, driv och engagemang i projekten.
Vad vi erbjuder
På Ingenjörsfirman får du ett varierat, utvecklande och utmanande jobb, med frihet och mandat, och kontinuerlig stöttning i nära samarbete med erfarna kollegor. Allt i en varm, inkluderande och prestigelös kultur.
• Tillsammans bygger vi sydöstra Sverige - och ett bolag att trivas och utvecklas i.Så ansöker du
För mer information om tjänsten, kontakta ansvarig rekryteringskoordinator Marie Alsegård på 070-263 73 44 eller marie.alsegard@ingenjorsfirman.se
. Urval sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ingenjörsfirman i Kalmar AB
(org.nr 556444-3983), http://ingenjorsfirman.se Arbetsplats
Ingenjörsfirman Jobbnummer
