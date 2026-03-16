Projektledare infrastruktur
Försvarsmakten och Norra militärregionen befinner sig i en expansionsfas med flera nya uppdrag. Som projektledare infrastruktur vid Norra Militärregionens stab utgör du en viktig del i att koordinera, utveckla och effektivisera regionens infrastrukturprojekt.
Vill du vara med och bidra till Försvarsmaktens tillväxt och utveckling i Norr? Hos oss får du arbeta med samhällsviktiga frågor i en verksamhet som bidrar till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder ett utvecklande arbete med möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckors semester per år.
Har du erfarenhet av infrastruktur och fastighetsarbete, då är detta en plats för dig och du är välkommen med din ansökan.
Norra Militärregionen, Regionalstab
Norra militärregionen (MR N) är en av fyra militärregioner inom stridskraften Hemvärnet. Militärregionens stab finns i Boden och har det övergripande ansvaret att stödja och samordna verksamheten som sker i norra Sverige. Staben fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället och har ett aktivt samarbete med bland annat länsstyrelser och regioner.
Planeringsavdelningen
Befattningen är placerad vid MR N stab i Boden, vid avdelningen J5 (planering). På avdelningen arbetar både militär och civil personal med utveckling, försvars- och verksamhetsplanering samt infrastruktur.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som projektledare inom infrastruktur ingår du i Regionalstab Nord (RS N) vid J5, du deltar i koordinering och samordning av infrastrukturprojekt inom Norra militärregionen. I arbetsuppgifterna ingår:
• Deltar i och samordnar behovsanalyser och förstudier inför anskaffning, om- och nybyggnation samt avveckling.
• Driva och följa upp bygg- och fastighetsrelaterade projekt för mindre bygg- och fastighetstekniska tilläggsbeställningar
• Upprätta, följa upp och revidera projekt-, ekonomi- och tidsplaner
• Representera MR N vid byggmöten
• Mottar färdigställda objekt från Fortifikationsverket
• Leda tillfälligt sammansatta arbetsgrupper
• Vara kravställare och samverkanspart gentemot interna och externa aktörer
• Medverka i långsiktig planering av MR N:s infraförsörjning
Övriga uppgifter
• Uppkomna uppgifter vid J5.
• Övriga planeringsuppgifter vid RS N.
• Stöd till andra avdelningar.
KRAV
• Yrkesteknisk utbildning inom Bygg/fastighet eller flerårig dokumenterad arbetslivserfarenhet inom bygg-, anläggnings- eller fastighetssektorn
• Dokumenterad erfarenhet av att självständigt driva projekt
• Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag, kalkyler och tidsplaner
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Goda kunskaper i MS Office
• B-körkort
Inom ramen för infrastrukturprocessen är interaktionen med utbildningsgrupper, Rikshemvärnsstaben och externa aktörer en stor del av verksamheten, därför söker vi dig som har en god social och kommunikativ förmåga och struktur. Del av din tid kommer du att jobba självständigt med krav på förmåga att ta initiativ. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och lämplighet.
MERITERANDE
• Akademisk examen är meriterande men inget krav
• Erfarenhet av att arbeta inom myndighet
• Erfarenhet av att arbeta i systemet ISUS
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Boden.
Civil befattning
Tjänsteresor inom regionen samt kväll- och helgtjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och information om rekryteringsprocessen
Per Nilsson, som nås via Försvarsmaktens växel, 010-825 10 00.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter, vilka nås via FM växel 010-825 10 00.
SEKO/F: Susanne Thunberg
OFR/S Försvarsförbundet: Annelie Forshage
OFR/O: Janne Almgren
SACO: Sture Sundqvist
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-20. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norra militärregionen (MR N) ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen.
Regionen består av en stab och fem utbildningsgrupper. Verksamheten finns från Kiruna i norr till Härnösand i söder. Vid MR N finns sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
