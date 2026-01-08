Projektledare införande av aktivitetskrav

Ort: Tumba, Botkyrka
Omfattning: Heltid (100 %)
Uppdragstid: 12 månader med möjlighet till förlängning 6 månader
Uppdragsform: Konsultuppdrag
Om uppdraget
Botkyrka kommun söker en senior projektledare för att leda införandet av aktivitetskrav för personer med försörjningsstöd.
Uppdraget innebär att driva det tekniska och verksamhetsnära arbetet kring förberedelse, analys, processutveckling och införande av aktivitetskraven, i nära samverkan med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen.
Arbetet sker huvudsakligen på plats i Tumba, med viss möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter
Leda införandeprojekt av aktivitetskrav inom socialtjänst och arbetsmarknadsverksamhet
Genomföra förstudier, analyser och processkartläggningar
Arbeta med tjänstedesign och nyttorealisering
Samverka med olika förvaltningar och externa aktörer
Stödja kommande enhetschef under uppstarts- och implementeringsfas
Planera och genomföra utbildningsinsatser
Företräda projektet i olika interna och externa sammanhang

Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av projektledning inom offentlig sektor
Erfarenhet av arbete i stora och komplexa organisationer
Erfarenhet av processkartläggning och förändringsarbete
Kunskap om socialtjänstlagen
Erfarenhet av tjänstedesign och nyttorealisering
Vana att samordna många intressenter i verksamhetskritiska projekt

Dina personliga egenskaper
Du är:
Strukturerad och självgående
Kommunikativ och trygg i ledarrollen
Analytisk med förmåga att arbeta både strategiskt och operativt
Van vid politiskt styrda organisationer

Om tjänsten
Omfattar heltid (40h/vecka)
Arbetet sker huvudsakligen på plats i Tumba
Start enligt överenskommelse

Möjlighet att starta uppdraget tidigare också.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: talent@armabeconsulting.com

