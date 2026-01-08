Projektledare Industriella investeringar
2026-01-08
NXT Interim & Rekrytering söker nu en Projektledare inom industriella investeringar till ett uppdrag hos kund inom tillverkande industri. Uppdraget är placerat i Landskrona.
I rollen ansvarar du för att planera, leda och följa upp investeringsprojekt kopplade till produktionsutrustning och produktionsanläggningar. Arbetet omfattar hela investeringsprocessen - från tidiga behovsanalyser och upphandling till implementering och driftsättning - med ansvar för tidplan, budget och leverans.
Du leder ett tvärfunktionellt projektteam bestående av erfarna tekniska specialister, inköpsfunktion och ekonomistöd. Tillsammans säkerställer ni att tekniska krav, funktionalitet och affärsmål möts. Fastighetsrelaterade investeringar hanteras i samverkan med ansvarig fastighetsorganisation.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och följa upp investeringsprojekt mot fastställda mål avseende tid, kostnad och kvalitet
Fördela och samordna arbete inom projektgruppen
Sammanställa beslutsunderlag inför investeringsgodkännanden
Planera och leda implementering samt driftsättning av nya produktionslösningar
Säkerställa samarbete mellan teknik, inköp, ekonomi och verksamhet
Erfarenhet av att leda större eller medelstora investeringsprojekt
Bakgrund från tillverkande industri
Gärna erfarenhet av produktionstekniskt arbete
Erfarenhet av investeringar i produktionsutrustning och produktionsanläggningar
Meriterande med kunskap inom områden som svetsning, skärning, plåtformning, bearbetning och ytbehandlingDina personliga egenskaper
Självständig, strukturerad och målinriktad
Stark samarbetsförmåga och vana att leda team
Lösningsorienterad med ett stort tekniskt intresse
Noggrann och van att arbeta metodiskt
Erfarenhet av affärssystem såsom Aveva ERM och Hansa är meriterande.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Omfattning och villkor:
Detta är en visstidsanställning hos NXT Interim Malmö AB med uppdrag hos vår kund under 6 månader med möjlighet till förlängning, start enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt. Vi tillämpar kollektivavtal.
Låter detta som en spännande roll?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
