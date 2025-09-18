Projektledare ILS/IPS till högteknologiskt flygsystem
2025-09-18
Avaron AB är ett svenskt konsultbolag som levererar specialistkompetens inom teknik, IT och industri till ledande företag. Vi kombinerar affärsförståelse med teknisk höjd och arbetar nära våra konsulter för att säkerställa kvalitet i varje uppdrag. Detta är ett konsultuppdrag hos en kund inom försvarsindustrin.Dina arbetsuppgifter
Som projektledare driver du ett ILS/IPS-delprojekt som ingår i ett större flygsystemsprogram. Du planerar, organiserar och följer upp arbetet i nära samarbete med projektledarkollegor, ingenjörer, inköp, tekniska skribenter och utbildningsansvariga. Du är kundens primära kontaktpunkt i ILS-frågor och säkerställer leverans mot krav och tidplan.
Etablera projektplaner och styra mot definierade delmål och mål
Leda och samordna arbetet inom reservdelar, Ground Support Equipment (GSE), tekniska publikationer och utbildning (piloter, tekniker, CAMO)
Ställa krav på anläggningar, lokaler och system
Ansvara för projektets ekonomi, resurssättning och riskhantering
Säkerställa effektiv kommunikation med interna och externa intressenter samt skapa ett motiverande projektklimat
Kvalifikationer (Ska-krav)
Flera års erfarenhet som projektledare (cirka 3-12 år) i komplexa miljöer
Dokumenterad förmåga att planera, organisera och driva projekt med många intressenter
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande (Bra att ha)
Erfarenhet av ILS/IPS och livscykelstöd för flyg- eller försvarssystem
Vana vid leveranser inom reservdelsförsörjning, GSE, tekniska publikationer och utbildningsprogram
Erfarenhet av att arbeta nära slutkund och uppdragsgivare i regulatoriska eller säkerhetskänsliga domäner
Bakgrund från teknikintensiva projekt med flera disciplinteam (ingenjörer, inköp, dokumentation, utbildning)Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
