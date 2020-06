Projektledare / Gruppchef HR till Transdev - TNG Group AB - Organisationsutvecklarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos TNG Group AB

TNG Group AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm2020-06-17Nu söker Transdev dig som vill ha en delad roll som projektledare inom HR samt gruppchef för 5 HRBP, välkommen att söka!Har du erfarenhet som projektledare och samtidigt vill jobba som chef för en grupp inom HR-området? Känner du dig trygg i ledarrollen och vill nu ha nya utmaningar i en ny bransch? Ta chansen och sök redan idag då vi intervjuar löpande!VAD KAN VI ERBJUDA DIG?Som projektledare/gruppchef på Transdev kommer du till ett internationellt bolag som visar goda siffror resultatmässigt och som verkligen satsar på sin personal. Din roll blir en central del i företaget då du dels kommer ha mycket kontakt ute i verksamheten inom projekten och dels kommer sitta med i ledningsgrupp och stötta utvecklingen av HR-processer, styrning och uppföljning.Transdev arbetar ständigt med att ligga i framkant vad gäller teknikplattformar, arbetssätt och metodik. De satsar mycket tid och resurser på medarbetarnas kompetensutveckling och erbjuder kompetensutbyte inom gruppen, studiebesök och kurser både inom Sverige och i flera av de andra 20 länderna koncernen verkar i. Det finns även goda möjligheter att på sikt växa inom bolaget, både nationellt och internationellt.Du kommer få du en roll i en spännande bransch som dessutom fyller en viktig samhällsfunktion. Transdev är ett mobilitetsföretag med en uttalad ambition att vara ett företag som driver utvecklingen i branschen och arbetar aktivt med hållbara lösningar och för att öka användandet av kollektivtrafik. Transdevs värderingar handling, ansvar, nytänkande och samspel styr deras vardag och du kommer bli en viktig del i det arbetet.DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERDin roll blir tudelad där huvudfokus blir som projektledare för både stora och mindre projekt inom HR-området på Transdev. Du kommer då arbeta nära HR-direktören där du agerar som en interna verksamhetskonsult i diverse projekt inom nyckeltalsanalyser och process- och verksamhetsförbättringar.Din roll som gruppchef blir att leda ett team av HRBPs och andra stödfunktioner för HR-avdelningarna på Transdev. Teamet arbetar med stor bredd av uppgifter och driver specialistområden som till exempel employer branding, inköp, arbetsmiljöarbete och anbud. Utöver sina specialistområden driver teamet operativa och strategiska HR-projekt som tex implementering- och driftsättning av vunna kontrakt, analys/uppföljning av sjuktal, uniformsupphandlingar eller utvärdering av HR-processer.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:* driva HR-projekt, effektiviserings- och förändringsprojekt* personalansvar för totalt 5-6 personer* deltagande i styr-/ledningsgruppsarbete* bygga kunskapsbank och utbyta erfarenheter med Transdevs verksamhetsutvecklare* ansvara för HR-projektledarnas planering, budgetering och resultatuppföljning* löpande avrapportera nuläge och förbättringsåtgärder till ledningsgrupp och andra intressenter* vara delaktig i upphandlingar med specialistkompetens/nyckeltalROLLEN INNEBÄR OCKSÅDu rapporterar direkt till HR-direktören. Tjänsten är på heltid med möjlighet till flextid och startar när rätt person kan vara på plats. Tjänsten utgår från Transdevs huvudkontor i Bromma på promenadavstånd till tvärbanan och pendel- och tunnelbanestationen i Sundbyberg.VEM ÄR DU?Vi tror att du har en akademisk utbildning och tidigare chefserfarenhet eller känner dig trygg i rollen som ledare. Du är van att jobba i organisationer som jobbar agilt i projektform och du har god förståelse för att driva förändringsarbete i större organisationer.För att trivas i rollen som projektledare/gruppchef tror vi att du har ett genuint intresse för personal och är en person som gillar att nätverka både internt och externt. Du har goda ledaregenskaper och kan motivera personal genom att anpassa ditt ledarskap. Vidare tror vi att du är analytiskt lagd och känner en nyfikenhet och entusiasm för branschen du kommer verka i.INTRESSERAD?I den här rekryteringen är det vi på TNG som sköter hela rekryteringsprocessen på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Du söker enkelt via vårt ansökningsformulär med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Istället kan du kort i ansökningsformuläret motivera varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan i realtid via hemsidan. Tänk också på att söka jobbet snarast om du är intresserad! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Notera dock att vi inte kan ta emot några ansökningar via email. Vi hörs snart igen!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2020-06-17Fast lönSista dag att ansöka är 2020-07-15Tng Group AB5268803