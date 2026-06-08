Projektledare Grundflygplanssystem Gripen
Saab Aktiebolag / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2026-06-08
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du arbeta som projektledare i en verksamhet med hög teknisk höjd och många samarbetsytor? Vi växer inom Grundflygplanssystem och söker flera projektledare. Rollen varierar i både inriktning och komplexitet, från tekniskt fokus till mer koordinerande ansvar, vilket gör att vi söker både dig som är i början av din karriär och dig som har gedigen erfarenhet.
Verksamhetsområdet General Systems ansvarar för utveckling och support av flera kritiska system i framför allt Gripen. Dessa system är framdrivning motor, elkraft, luft, bränsle, hjälpkraft, hydraul, landställ, räddning och förarutrustning. Området står inför en spännande och utmanande framtid - där vi fokuserar på att utveckla vår kapacitet långsiktigt och säkerställa framtida kompetens. Vi hanterar flera parallella produktutvecklingsprogram i olika faser samtidigt som vi stöttar kunden. Området består av ca 120 medarbetare fördelade på 8 sektioner.
Vi söker dig som vill leda större eller mindre projekt. Rollen är rolig och utvecklande med många kontaktytor både internt Saab men eventuellt också med våra underleverantörer.
Din uppgift blir att skapa förutsättningar och tydlighet för våra ingenjörer genom att framför allt:
Planera och prioritera det dagliga och långsiktiga arbetet
Delta i områdets operativa styrning
Utöva gott ledarskap
Coacha och motivera teammedlemmar
Utvärdera progress
Hantera risker
Resursplanering
CM-hanteringPubliceringsdatum2026-06-08Profil
Självklart motiveras du av att arbeta målfokuserat och trivs med stort eget ansvar. Det är viktigt att du har ett stort engagemang, är driven och kan ta egna initiativ. Vi vill att du är en person som får saker att hända samtidigt som du tar ansvar för resultatet. Du är också en lagspelare som tycker om samarbete och kan ta vara på teamets hela erfarenhet och kompetens.
För att lyckas i denna roll tror vi att du har:
erfarenhet som teamledare eller projektledare
erfarenhet från arbete i utvecklingsprojekt
en akademisk examen som är relevant för tjänsten
goda kunskaper i engelska och svenska
Vi som arbetsgivare har möjlighet att erbjuda:
en stimulerande och utvecklande tjänst
arbete tillsammans med positiva och mycket kompetenta kollegor
tillgång till ett omfattande utbildningspaket
möjlighet att nyttja en stor mängd subventionerade friskvårdsaktiviteter via friskvårdspeng
möjlighet att delta i aktiesparprogram
med mera
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Rollen kräver också att du kan kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska då vi har utländska leverantörer. Resor i tjänsten kan förekomma.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Vi tar gärna emot din ansökan på svenska eller engelska.
Välkommen med din ansökan!
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB simon.pettersson1@saabgroup.com Jobbnummer
9952211