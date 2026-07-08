Projektledare fyra spår Lund
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2026-07-08
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Vi söker en Projektledare fyra spår Lund till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Lund.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Huvudsaklig arbetsuppgift är att samordna de olika tekniska blocken inom projekt Lund, fyra spår samt stödja Trafikverkets projektledare i det strategiska arbetet. Arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Hantering av juridiska frågor i järnvägsplanskontraktet
• Koordinering mellan teknikområden och säkerställande av gemensam framdrift
• Hantering av gränssnitt och beroenden inom de olika järnvägstekniska områdena
• Ska delta i arbetet med tider i spår
• Ska bidra med järnvägsteknisk kunskap i arbetet med byggbarhetsfrågor.
• Stöd i strategiska vägval och prioriteringar inom projektet
• Riskhantering samt uppföljning av kritiska frågor
• Stöd i arbete med upphandlingsstrategi samt framtagande av förfrågningsunderlag
• Stöd vid uppstart och styrning av konsulter och entreprenörer
• Samordning inför beslutspunkter, möten och rapportering
• Säkerställande av kontinuitet och kunskapsöverföring inom projektorganisationen
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
a) Krav på minst 10 års arbetserfarenhet av arbetsledande roll på beställarsidan i projekt med >250MSEK i omsättning
b) Under de senaste 10 åren ska konsulten genomfört minst två uppdrag där konsulten haft en ledande befattning inom järnvägsprojekt. Varje uppdrag ska ha pågått i minst 6 månader med en beläggningsgrad över 50% av en heltid.
c) Ska vara behörig SOS-ledare
d) Ska ha drivit godkännandeprocessen Allmänt organ och krediterat organ i minst 1 järnvägsprojekt.
e) Ska ha minst 6 månaders erfarenhet av byggnation/ ombyggnation och ibruktagning av signalläggning med ställverk 85 och 95.
f) Ska ha haft en arbetsledande roll i upphandlingsprocessen i minst 1 projekt med >1000 MSEK i omsättningOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8038029-2092523". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Lund Station (visa karta
)
222 21 LUND Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9997006