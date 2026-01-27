Projektledare FTN sökes till Härnösand
2026-01-27
Vill du också arbeta i en miljö där du blir en kugge i en samhällsviktig verksamhet? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? I Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige varje dag.
Systemenheten/Nätplaneringsavdelningen
FMTIS Systemenhet (SystE) ansvarar för teknik och materiel i Försvarsmaktens fasta ledningsstödsystem, teknisk och infrastrukturell design och arkitektur av den försvarsmaktsgemensamma informationsinfrastrukturen. Nätplaneringsavdelningen, där tjänsten är placerad, ansvarar bl.a. för utvecklingen av försvarsmaktens fasta telekommunikationsnät (FTN). Vi är ca 50 medarbetare med placering på ett flertal orter.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att ha ansvar för att koordinera löpande teknikomsättning avseende FMTIS anläggningar i regionen. Vid renovering, modifiering samt avveckling kommer du även ha ett ansvar att hantera den teletekniska utrustningen på platsen. Du arbetar i team med andra avdelningar/sektioner inom FMTIS samt med externa leverantörer inför överlämningar av anläggningar. Arbetet utförs till stor del vid Försvarsmaktens anläggningar vilket medför att resor i tjänsten är vanligt förekommande. Försvarsmakten är i stark tillväxt så arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.
Kvalifikationer
• Goda kunskaper i funktion, uppbyggnad och utbyggnad av telekommunikationer och dess infrastruktur
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• Körkort lägst B
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är säkerhetsmedveten, har en lösningsorienterad inställning, engagerad och vill utvecklas i din roll. Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar initiativ och eget ansvar. Som person är du trygg, har god pedagogisk och kommunikativ förmåga och är lyhörd. I perioder bedrivs arbetet med hög intensitet och under tidspress, vilket ställer krav på din förmåga att arbeta effektivt och prioritera utan att göra avkall på kvalitet. Du har hög ansvarskänsla, god förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt. Du behöver inte kunna allt men du ska vara nyfiken, flexibel och öppen! Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
• Eftergymnasial utbildning eller erfarenhet inhämtad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• God kännedom om Försvarets telenät (FTN) och dess telekominfrastruktur
• Projektledarutbildning
Övrig information
I Försvarsmakten benämns befattningen systemingenjör.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som civilt anställd och inleds med 6 månaders provanställning (gäller inte för anställd personal i Försvarsmakten).
Arbetsort: Härnösand.
Befattningen medför tjänsteresor både över dagen men också under längre perioder.
Du kommer att få möjlighet att genomföra kombattantutbildning i syfte att kunna hantera personlig skyddsutrustning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Jesper Landin på telefon 08-788 75 00 (växel).
Information om rekryteringsprocessen
För upplysningar angående rekryteringsprocessen kontakta Sabina Packalén, på telefon 08-788 75 00 (växel).
Fackliga företrädare
SACO Agnetha Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO-F Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-16. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
