Projektledare / Förstudieledare till stor kund

Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Stockholm
2025-11-18


Projektledare / Förstudieledare - Stor offentlig aktör inom infrastruktur
Senior * Stockholm/Arlanda * 25 % distans * 1 dec 2025 - 1 dec 2026
Om kunden
Vår kund är en av Sveriges största offentligägda infrastrukturoperatörer, verksam dygnet runt, året om, med ett centralt uppdrag: att möjliggöra säkra transporter, resande, logistik och möten i hela landet. Kunden driver och utvecklar viktiga samhällsnoder där hållbarhet, klimatansvar och teknisk innovation står i fokus.
Nu påbörjas ett omfattande initiativ för att stärka hanteringen och analysen av miljödata - ett nyckelområde för framtidens hållbara drift och rapportering.
Uppdraget
Kunden söker en erfaren Projektledare/Förstudieledare som ska leda arbetet med att centralisera och digitalisera miljödata (exempelvis från externa konsulter, analyser, GWP och mätningar) in i organisationens datalager. Syftet är att skapa förutsättningar för avancerad analys och visualisering i både 2D- och 3D-baserade GIS-miljöer.
Uppdraget omfattar både en förstudie och ett genomförandeprojekt, där du blir en nyckelperson i att skapa tydliga strukturer, leveransplaner och verksamhetsnytta.
Förstudien ska särskilt:
Kartlägga intressenters behov av miljö- och analysdata


Identifiera vilka datatyper som måste struktureras i datalager och GIS


Rekommendera lagringsstruktur och målarkitektur för miljödata


Föreslå prioriteringsordning baserat på verksamhetsnytta och tekniska beroenden


Upprätta en genomförandeplan med tydliga steg, ansvar och tidslinje

Genomförandeprojektet ska:
Implementera miljöanalysdata i datalager och GIS


Ta fram kravrutiner för att säkerställa korrekt datainflöde i framtida beställningar


Upprätta processer för datainsamling, datakvalitet och hållbar datadrift


Ta fram utbildningsmaterial och principer för åtkomst och behörigheter


Genomföra utbildningar för relevanta målgrupper

Ska-krav
Du ska uppfylla följande:

Minst 4 år som projektledare/förstudieledare inom IT


Erfarenhet av datalager, BI och GIS


God kunskap om XLPM eller liknande projektmodell


Förståelse för miljödata och dess användning för analys och rapportering


Vana att genomföra intressentanalys i komplexa organisationer


Erfarenhet av att designa rutiner för datainsamling, datainflöde och datakvalitet


Mycket god kommunikativ förmåga


Flytande svenska och engelska

Meriterande
Erfarenhet från infrastruktursektor, industri, energi, miljöintensiv verksamhet eller liknande


Erfarenhet av kravställning för data i upphandlingar


Högskoleutbildning inom miljövetenskap, systemvetenskap, GIS eller motsvarande


Erfarenhet av integrerad BI-/GIS-arkitektur eller AI-baserad analys

Personliga egenskaper
Du är strukturerad, analytisk och van att skapa framdrift. Du kommunicerar tydligt, engagerar intressenter på alla nivåer och har lätt att omsätta komplexa behov till konkreta planer. Du är initiativrik, lösningsorienterad och trygg i verksamhetsnära projekt.
Omfattning och villkor
Plats: Stockholm/Arlanda (leverans sker på uppdrag av en större samhällsaktör)


Distans: 25 % beroende på arbetsmoment


Omfattning: 100 %


Start: 2025-12-01


Slut: 2026-12-31


Möjlighet till förlängning: Ja


Säkerhetsprövning: Registerkontroll kan komma att krävas

Skicka in
CV (svenska, Word)


Ifyllda referensuppdrag


Startdatum


Motivering till varför du är rätt kandidat

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com

Kontakt
Mary Mindland
hrm@zetterholmpartners.se
072-25 25 830

Jobbnummer
9609225

