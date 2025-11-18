Projektledare / Förstudieledare till stor kund
Projektledare / Förstudieledare - Stor offentlig aktör inom infrastruktur
Senior * Stockholm/Arlanda * 25 % distans * 1 dec 2025 - 1 dec 2026
Om kunden
Vår kund är en av Sveriges största offentligägda infrastrukturoperatörer, verksam dygnet runt, året om, med ett centralt uppdrag: att möjliggöra säkra transporter, resande, logistik och möten i hela landet. Kunden driver och utvecklar viktiga samhällsnoder där hållbarhet, klimatansvar och teknisk innovation står i fokus.
Nu påbörjas ett omfattande initiativ för att stärka hanteringen och analysen av miljödata - ett nyckelområde för framtidens hållbara drift och rapportering.
Uppdraget
Kunden söker en erfaren Projektledare/Förstudieledare som ska leda arbetet med att centralisera och digitalisera miljödata (exempelvis från externa konsulter, analyser, GWP och mätningar) in i organisationens datalager. Syftet är att skapa förutsättningar för avancerad analys och visualisering i både 2D- och 3D-baserade GIS-miljöer.
Uppdraget omfattar både en förstudie och ett genomförandeprojekt, där du blir en nyckelperson i att skapa tydliga strukturer, leveransplaner och verksamhetsnytta.
Förstudien ska särskilt:
Kartlägga intressenters behov av miljö- och analysdata
Identifiera vilka datatyper som måste struktureras i datalager och GIS
Rekommendera lagringsstruktur och målarkitektur för miljödata
Föreslå prioriteringsordning baserat på verksamhetsnytta och tekniska beroenden
Upprätta en genomförandeplan med tydliga steg, ansvar och tidslinje
Genomförandeprojektet ska:
Implementera miljöanalysdata i datalager och GIS
Ta fram kravrutiner för att säkerställa korrekt datainflöde i framtida beställningar
Upprätta processer för datainsamling, datakvalitet och hållbar datadrift
Ta fram utbildningsmaterial och principer för åtkomst och behörigheter
Genomföra utbildningar för relevanta målgrupper
Ska-krav
Du ska uppfylla följande:
Minst 4 år som projektledare/förstudieledare inom IT
Erfarenhet av datalager, BI och GIS
God kunskap om XLPM eller liknande projektmodell
Förståelse för miljödata och dess användning för analys och rapportering
Vana att genomföra intressentanalys i komplexa organisationer
Erfarenhet av att designa rutiner för datainsamling, datainflöde och datakvalitet
Mycket god kommunikativ förmåga
Flytande svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet från infrastruktursektor, industri, energi, miljöintensiv verksamhet eller liknande
Erfarenhet av kravställning för data i upphandlingar
Högskoleutbildning inom miljövetenskap, systemvetenskap, GIS eller motsvarande
Erfarenhet av integrerad BI-/GIS-arkitektur eller AI-baserad analys
Personliga egenskaper
Du är strukturerad, analytisk och van att skapa framdrift. Du kommunicerar tydligt, engagerar intressenter på alla nivåer och har lätt att omsätta komplexa behov till konkreta planer. Du är initiativrik, lösningsorienterad och trygg i verksamhetsnära projekt.
Omfattning och villkor
Plats: Stockholm/Arlanda (leverans sker på uppdrag av en större samhällsaktör)
Distans: 25 % beroende på arbetsmoment
Omfattning: 100 %
Start: 2025-12-01
Slut: 2026-12-31
Möjlighet till förlängning: Ja
Säkerhetsprövning: Registerkontroll kan komma att krävas
