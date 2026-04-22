Projektledare för verksamhetsutveckling med digitalisering
2026-04-22
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Är du en driven projektledare som vill vara med och utveckla framtidens kommunala service genom digitalisering i Haninge kommun? Vi söker en kunnig och engagerad projektledare som vill vara med och bidra till att det blir enkelt för invånare, företagare, besökare och medarbetare.
Utvecklingsavdelningen är en av fem avdelningar vid kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningen har drygt 70 medarbetare med ansvar för bland annat kommunens övergripande it, gis, kommunikation, digitalisering, service samt projekt för införande av kontaktcenter.
Ditt uppdrag
Hos oss får du vara med och leda viktiga förändringsarbeten i en kommun som satsar på verksamhetsutveckling med digitalisering och smartare arbetssätt.
I ditt uppdrag som projektledare får du en nyckelroll i att driva och samordna prioriterade utvecklings- och digitaliseringsprojekt i samspel med kommunens verksamheter, kollegor på avdelningen och externa leverantörer. Det handlar om att förstå behov, utmana gamla arbetssätt och hitta hållbara lösningar där teknik och verksamhet möts. Du ingår i digitaliseringsgruppen med ytterligare tre kollegor som är placerad direkt under utvecklingsdirektören.
Du kommer att:
Leda och driva tvärfunktionella IT- och digitaliseringsprojekt som gör verklig skillnad i kommunens vardag.
Arbeta nära verksamheter, IT, leverantörer och andra förvaltningar för att säkerställa att tekniska lösningar svarar mot verkliga behov.
Omsätta otydliga eller övergripande behov till konkreta planer, aktiviteter och leveranser.
Ta initiativ, skapa struktur och hålla ihop projekt där förutsättningar och arbetssätt kan variera.
Identifiera förbättringspotential i processer och föreslå konkreta åtgärder
Hålla ihop tekniska leveranser, förstå systemarkitektur och integrationer på en övergripande nivå
Kommunicera tydligt och skapa goda arbetsrelationer i team med olika kompetenser.
Bidra till att utveckla vår avdelnings arbetssätt
Det här söker vi hos dig
Som person är du strukturerad och van att planera och prioritera ditt dagliga arbete. Du är en trygg och driven projektledare som trivs i en roll där du får saker att hända och levererar resultat. Du har lätt för att skapa relationer och arbeta tillsammans med personer med många olika kompetenser. Du är prestigelös, lösningsorienterad och håller fokus även när förutsättningarna ändras. Du är van att ha ett helhetsperspektiv samtidigt som du har ett öga för detaljer. Du kommunicerar på ett konstruktivt sätt i tal och skrift. Du har också förståelse av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Akademisk utbildning inom relevant område
Du har stor erfarenhet (minst fyra år) av projektledning inom digitalisering och verksamhetsutveckling
Du har en dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa utvecklingsprojekt där både teknik och nya arbetssätt är i fokus
Du har förmåga att tydliggöra och kommunicera utvecklingsresor: vad som ska göras, vad som ger nytta och varför.
Det här kan vi erbjuda dig
En stimulerande roll med stor variation och möjlighet att påverka, både i enskilda projekt och i kommunens övergripande utveckling. Du blir en del av en engagerad utvecklingsavdelning där mod, nyfikenhet och samarbete är viktigt. Vi erbjuder en stimulerande och kreativ miljö med kunniga medarbetare, där vi alla vill göra Haninge kommun lite bättre varje dag. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, löne- och semesterväxling m.m.
Vill du vara med och skapa framtidens kommun?
Varmt välkommen med din ansökan som du kompletterar med ditt CV och ett personligt brev på max en A4:a. Vid rekryteringen kan vi komma att använda arbetsprover.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084), http://haninge.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterrassen 2 (visa karta
)
136 81 HANDEN Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, Utvecklingsavdelningen Kontakt
Fackliga företrädare kontaktas via växeln 08-6067000 Jobbnummer
9870537