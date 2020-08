Projektledare för utvecklingsprojekt - Ideella Fören Maskrosbarn Med Firma Barnrättsorg - Administratörsjobb i Stockholm

Ideella Fören Maskrosbarn Med Firma Barnrättsorg / Administratörsjobb / Stockholm2020-08-24Om MaskrosbarnMaskrosbarn är en barnrättsorganisation som stöttar barn 13-19 år som har föräldrar som mår psykiskt dåligt, har ett missbruk eller blir utsatta för våld. Maskrosbarn har sedan starten 2005 mött tusentals ungdomar genom vår lägerverksamhet, coachprogram, ungdomsgårdar och vårt internetstöd. Vi genomför varje år runt 150 föreläsningar runt om i landet för elever och för vuxna som arbetar med barn samt arbetar aktivt med utåtriktat påverkansarbete. Vi samarbetar med socialtjänstkontor runt om i Sverige bland annat kring barns delaktighet och rättigheter.Om uppdragetVi söker nu dig som är socionom och som brinner för samt har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar som behöver stöd av socialtjänsten. Tjänsten är ett föräldravikariat under ett år. Maskrosbarn har drivit projektet Mellanrummet i fyra år, som handlar om att utveckla och implementera nya stödinsatser inom socialtjänsten. Insatsen som projektet arbetar med är framtagen av ungdomar, personal inom socialtjänsten och Maskrosbarn. Vi är nu i implementeringsfasen och samarbetar med ett antal kommuner för att de ska kunna bevilja en ny stödinsats som vänder sig till tonåringar som har behov som idag hamnar mellan öppna insatser och dygnsplaceringar. På grund av projektets karaktär behöver du ha erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten med barn och ungdomar och ha förståelse för hur processer och beslutsvägar inom socialtjänsten ser ut. Uppdraget kräver att du kan arbeta mycket självständigt och arbeta mot uppsatta mål, du är drivande och duktig på att engagera kollegor och externa mot projektets vision.Uppdraget går ut på att ha möten och workshops tillsammans med personal på socialtjänsten, marknadsföringsarbete för att fler kommuner ska implementera insatsen, samordning av ungdomar för referensgruppsträffar, föreläsningar och presentationer vid seminarium och konferenser. Du kommer även att ha budgetansvar och rapportera till finansiär samt delegera och samordna arbetsuppgifter till kollegor. Du har helhetsansvar för projektets genomförande och uppsatta mål. Du kommer att samarbeta med externa parter i projektet, ex. forskare för utvärdering.Tjänsten innehåller många arbetsuppgifter på egen hand, men även i team. Du kommer att samarbeta med andra kollegor inom påverkan och kommunikation. Du kommer att jobba nära och rapportera till utvecklingschef.Du kommer också att arbeta en del av din tjänst, max en dag i veckan, i Maskrosbarns stödverksamheter. Detta kommer att innehålla både ett antal stödsamtal med ungdomar som kurator samt agera barnombud för ungdomar som stöd i kontakt med myndigheter.Arbetsuppgifter:Driva implementeringsprocesser i kommuner genom möten, workshops och presentationer. Mötena sker digitalt eller på plats i kommunen.Utåtriktat arbete genom marknadsföring, presentationer och föreläsningarSamordning av ungdomar för att samla in deras erfarenheter och åsikter genom referensgrupperSamordna och delegera arbetsuppgifter inom projektet till kollegor inom organisationenBudget och rapporteringsansvar till finansiärHa stödsamtal och stötta ungdomar i kontakt med myndigheterDu som sökerÄr utbildad socionom och brinner för barns rätt till stödHar erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten med barn och ungdomarÄr analytisk och lösningsfokuseradGillar att tala inför andra och är utåtriktadÄr strukturerad, organiserad och kan planera din egen tid välGillar att ha många olika arbetsuppgifterHar växt upp med en förälder som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt, det är ett krav då identifikation mellan ungdomar och personal som arbetar hos oss är mycket viktigt för oss.Har bearbetat dina egna upplevelserDet är en fördel om duHar arbetat med direkt ungdomsarbete tidigareHar erfarenhet av projektledningHar arbetat med öppna insatser eller dygnsplaceringar inom socialtjänstenErfarenhet av engagemang i ideell sektorHar erfarenhet av att ha stödjande samtal2020-08-24Efter överenskommelse, senast 1/1 2021Föräldravikariat under 1 år.ArbetstidKontorstid men resor, kvällar och helger kan förekomma.Skriv ditt personliga brev och svara på frågorna:På vilket sätt har du erfarenhet av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa/missbruk?Vilka tidigare arbetserfarenheter tar du med dig in i det här uppdraget?Varför passar just du för denna tjänst?Ansök med cv och personligt brev med svar på våra frågor till jobba@maskrosbarn.org . Märk ansökan "Projektledare utveckling".Sista ansökningsdag 2020-09-20. Löpande rekrytering.Sista dag att ansöka är 2020-09-20Ideella fören Maskrosbarn med firma BarnrättsorgVästberga Allé 60 3TR12630 Hägersten5331549