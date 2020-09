Projektledare för uppdrag på industriföretag i Sandviken - ValueOne AB - Logistikjobb i Sandviken

ValueOne AB / Logistikjobb / Sandviken2020-09-01ValueOne söker en operativ projektledare för projekt i tillverkande industri på ett större industriföretag i Sandviken. Uppdraget, som är på heltid, ska tillsättas snarast och varar cirka 10 månader.Om rollenRollen som projektledare är en operativ roll där du förväntas arbeta med projektplanering / projektledning inom flera olika projekt med hög teknisk komplexitet. Du leder genomförandet av projekten och ansvarar för att det utförs enligt fastställda krav på tid, kvalitet, effektivitet etc. Rollen innebär att du kommer att ha många kontakter både internt och externt. Som projektledare förväntas du ha ett coachande förhållningssätt till dina medarbetare där du delar med dig av dina kunskaper och bygger en förståelse för projektets processer. Möjligheter finns att arbeta deltid på distans.2020-09-01Vi söker dig som har högskoleutbildning inom teknik eller annat lämpligt område, gärna med inriktning mot projektledning, och som har några års erfarenhet av att arbeta som projektledare alternativt delprojektledare. Du har erfarenhet från industriell miljö och har tidigare drivit projekt inom tillverkande industri. Du är en person som gärna vill vidareutveckla dig inom projektledning och har en stark egen drivkraft att åstadkomma resultat. Goda kunskaper i engelska, i skrift såväl som tal, är ett krav.Du är välkommen att skicka in din ansökan via vår hemsida på: https://valueone.se/aktuella-jobb/. Uppdragen tillsätts löpande varför vi gärna vill ha din ansökan så fort som möjligt. För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till Olof Widmark, 070 786 80 99.ValueOne är specialister inom supply chain management, inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning av inköp- och logistikkonsulter, rekrytering av inköpare och logistiker samt utveckling av företags supply chain verksamheter vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens.Varaktighet, arbetstidHeltid konsultuppdragMånadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2020-10-26Valueone AB5341804