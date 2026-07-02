Projektledare för stora projekt inom ställverk
Vattenfall AB / Byggjobb / Gävle Visa alla byggjobb i Gävle
2026-07-02
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Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
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Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vi söker en erfaren projektledare som vill vara med och driva våra största projekt. I rollen ansvarar du för dina projekt och för att leda och utveckla din projektorganisation för att uppnå bästa möjliga resultat. Hos oss får du inte bara möjlighet att växa, du uppmuntras att göra det!
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Om rollen
Som projektledare ansvarar du för att leda och leverera stora projekt i storleksordningen 50 Mkr upp till 1000 Mkr. Du arbetar med totalentreprenader som inkluderar mark, bygg, inköp, konstruktion, montage och idrifttagning med ansvar att driva projektet i mål i tid och med hög kvalitet. Till din hjälp har du delprojektledare, siteansvariga, tekniker ute i fält och interna stödfunktioner. Organisatoriskt tillhör du vårt affärsområde "Stationer Projekt Mellan".
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Planering och genomförande av projektet
Ledning och styrning av projektteamet
Ansvara för det ekonomiska utfallet i projekten samt hantera avslut och uppföljning på ekonomin
Informera och rapportera om projektets status till beställare
Vara med på byggmöten och i förhandlingar med kund
Riskhantering
Rapportering och dokumentation av projektets framdrift
Arbetet innebär stort fokus på säkerhet, framdrift, engagemang och kvalitet. Vår förhoppning är att du kommer att hjälpa verksamheten att växa och därtill generera ytterligare möjligheter i samarbetet med kunder och leverantörer. Säkerheten kommer alltid först inom Vattenfall Services och tillsammans skapar vi Sverige säkraste arbetsplats!
I rollen som Projektledare kommer du främst arbeta från ditt kontor men du kommer även vara ute på site. Resor är en naturlig del av arbetet. De som arbetar med större projekt reser ofta längre sträckor där övernattning förekommer.
Kravspecifikation
För att vara framgångsrik i rollen har du förmågan att skapa starka samarbeten och staka ut riktning. Du löser problem som uppstår och är van att hantera risker och oväntade situationer. Som ledare skapar du engagemang genom delaktighet och du har förmågan att sätta struktur för att nå både delmål och övergripande mål. Avslutningsvis är du affärsmässig med ett gott entreprenörskap, men skulle aldrig låta lönsamheten gå före säkerheten.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
Flerårig erfarenhet av att leda och leverera stora projekt
Erfarenhet från elkraftsbranschen
Erfarenhet från entreprenadbranschen
Erfarenhet av kund- och leverantörsrelationer
Erfarenhet av entreprenadjuridik och avtalsförhandling
B-körkort är ett krav
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett hållbart liv.
Placeringsort
Inom avdelningens geografi. T.ex. Stockholm, Uppsala, Gävle, Västerås, Norrköping, Nyköping, Jönköping, Växjö, Ludvika, Avesta eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-02Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterande chef Christoffer Berglin, Christoffer.Berglin@vattenfall.com
. För mer information kring rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Johann Sperling, johanna.sperling@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Christel Karlsson Unionen, Johan Larsson SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors, Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. I den här rekryteringsprocessen kommer tester att förekomma.
Vi planerar att starta med inledande intervjuer efter sista ansökningsdag. Vi har begränsad möjlighet att svara på frågor under semesterperioden (v.27-32). Skicka gärna ett mail med dina frågor, så återkommer vi så snart vi är tillbaka under vecka 33.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
803 20 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle - Vattenfall Jobbnummer
9988533