Projektledare för Ship Building Engineering - Industrialisering
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-02-27
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Shipbuilding Engineering ansvar för byggstrategier och byggmetoder från de första idéerna till färdiga byggnationer av ubåt och ytfartyg. Nu söker vi en projektledare att leda våra uppdrag.
I rollen ansvarar du att projektleda industrialiseringsarbetet i företagets nybyggnads- och modifieringsprojekt för både ubåtar och ytfartyg. Du säkerställer projektgruppen leveranser hela vägen från idé och koncept till genomförande i produktion. Samt att de sker i tid, enligt budget och med hög kvalitet.
Du arbetar med byggbeskrivning, byggmetoder projektstruktur, både operativt och ledning av projektgruppen. Du leder projektet mot "gater" i industrialiseringsprocessen och förankrar byggstrategin tvärfunktionellt mot teknik och produktion. Projekten är ofta komplexa, byggs i små serier och genomförs på flera olika platser, i nära samarbete med kund.
Tjänsten är placerad i Karlskrona och resor förekommer.
Huvuduppgifter
* Ledning och uppföljning av projekt gentemot tidplan, milstolpar och budget
* Leda resurser och fördela arbetsuppgifter inom projektteamet
* Arbeta fram byggstrategier, metoder och byggbeskrivning
* Strukturera teamets leveranser gentemot teknik och produktion
* Genomföra projekten enligt Kockums industrialiseraprocess
För att lyckas i rollen ser vi att du är en trygg och tydlig ledare med god kommunikativ förmåga. Du trivs i en projektorienterad miljö och är van att arbeta i och mellan olika gränssnitt - både internt och externt. Du är van att själv arbeta med operativa uppgifter i projekten.
I ditt ledarskap är du målfokuserad och lösningsorienterad med ett sinne för ordning och struktur, samt en fallenhet för att leda både dig själv och andra.
Ett stort teknikintresse och förmågan att sätta både människa och teknik i centrum är viktigt för rollen.
Vi söker dig som har
* Erfarenhet från projektledning
* Förmågan att leda, planera och följa upp enligt projektplaner och processer
* Stort tekniskt intresse
* Vana att arbeta i komplexa organisationer
* Relevant teknisk högskoleutbildning eller likvärdig erfarenhet
Följande erfarenheter ser vi som meriterande
* Arbete med marina produkter och plattformar.
* Arbeta med marintekniska system kring deras integration och samverkan
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen.
Med 26 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem.
Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Ersättning
