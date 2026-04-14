Projektledare för Produktionsplanering Ostlänken
Projektledare för Produktionsplanering Ostlänken
Tjänsten är placerad inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi ser till att stadsplanera så att många värden tas till vara: näringsliv och kultur, trafik och miljö. Nu och i framtiden. Tillsammans utvecklar vi en attraktiv, spännande och hållbar stad.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-04-14Arbetsuppgifter
Tjänsten som projektledare för produktionsplanering Ostlänken innebär huvudsakligen att vara ansvarig för planeringen av genomförandet av kommunens investeringar relaterade till Ostlänken-projektet. Det handlar bland annat om planering för hur allmän platsmark, både infrastruktur, torg och parker, ska byggas ut. Det handlar om såväl temporära lösningar som krävs under byggtiden som de permanenta lösningarna som kommer att gälla efter projektens färdigställande. Arbetena behöver också samordnas med övriga kommunala projekt som ska genomföras i samma geografi eller under samma tidsperiod.
I ditt arbete har du nära dialog med det övergripande samordningsprojektet för Ostlänken (Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken) samt de Ostlänkenrelaterade projekt som bedrivs på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Dessutom sker samverkan med kollegorna på Stadsmiljöavdelningen som är ansvariga för att beställa kommunala investeringar i allmän plats och även med andra viktiga intressenter, som exempelvis Trafikverket och Tekniska Verken i Linköping AB som är ledningsägare.
Arbetsuppgifterna kommer att variera över tid och anpassas efter de olika skedena i förvaltningens Ostlänkenarbete.
Du kommer bland annat att:
Driva och koordinera arbetet med framtagande av byggordning/skedestidplan och företräda kommunen i dessa frågor gentemot Trafikverket.
Vara sakkunnig avseende byggbarhet i de kommunala projekten samt på övergripande nivå t.ex. i mötet med Trafikverket.
Kritiskt granska konsulters lösningsförslag med fokus på genomförbarhet.
Stötta Ostlänksprojekten i genomförandefrågor genom hela processen - från planering till genomförande - och i viss mån delta operativt i projektgruppsarbetet.
Verka för att minimera störningar och säkerställa framkomlighet för alla trafikslag under byggskedet.
Utgöra stöd till Stadsmiljöavdelningens beställarorganisation och till involverade investeringsprojektledare från förvaltningens projektorganisation.
Din arbetsplats
På Stadsmiljöavdelningen tillhör du enheten för Stadsmiljöutveckling. Vi arbetar med utveckling och planering av kommunal allmän plats och dina kollegor utgörs bland annat av trafikplanerare, landskapsarkitekter och kommunekologer. På enheten finns också ytterligare en projektledare som jobbar med samordning av Ostlänksprojekt. Enheten är beställare av investeringsprojekt och dessa genomförs av förvaltningens projektorganisation.
Förvaltningen sitter i ett nybyggt, aktivitetsbaserat kontor i Ebbepark.
Du som söker
En akademisk utbildning inom ett relevant område är meriterande liksom särskild kompetens inom stora infrastrukturprojekt.
Vi förväntar oss att du har en mycket gedigen erfarenhet av produktionsplanering. Den kan du ha förvärvat från roller såsom exempelvis platschef, projektledare, produktionsplanerare eller liknande inom större eller komplexa anläggningsprojekt. Du ska även ha erfarenhet av att hantera projekt med många ingående teknikslag och flera olika aktörer att samverka med är av stor vikt.
B-körkort är önskvärt då arbetet innebär platsbesök och besök hos projektens intressenter och medlemmar.
För att vara framgångsrik i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga liksom god kommunikativ förmåga, vilket präglar ditt arbetssätt. Andra framgångsfaktorer är att vara lösningsorienterad och serviceinriktad. Eftersom Ostlänken är ett stort, komplext projekt blir din förmåga att hantera ändrade förutsättningar och omtag en viktig faktor för att trivas och lyckas i tjänsten. Du besitter förmågan att tänka strategiskt och har en helhetssyn samtidigt som du kan byta perspektiv och bistå i mer specifika eller detaljerade frågor när det krävs.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Ansökan: Senast den 10/5 vill vi ha din ansökan, du behöver inte bifoga ett personligt brev.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare.Kontakt
Mikael JacobssonRekryteringskonsult0725-130690mikael.jacobsson@asb-executive.se
Elisabeth LundqvistChef för enheten Stadsutveckling013-20 71 70elisabeth.lundqvist@linkoping.se
Per-Arne FribergFacklig företrädare, SACO013-20 65 63per-arne.friberg@linkoping.se
