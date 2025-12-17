Projektledare för kvalitet och risk i Ostlänken
Trafikverket / Byggjobb / Linköping Visa alla byggjobb i Linköping
2025-12-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Linköping
, Norrköping
, Askersund
, Kumla
, Vimmerby
eller i hela Sverige
Vill du leda kvalitets- och riskarbetet i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Välkommen med din ansökan till Ostlänken!
Projektledare för kvalitet och risk i OstlänkenPubliceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill leda arbetet inom kvalitetsledning och riskhantering i Ostlänken. Ostlänken är en cirka 16 mil lång ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping som möjliggör fler tåg och bidrar till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling. Sträckan är komplex då den går genom varierad terräng i både landsbygd och genom städer. Som projektledare för kvalitet och risk har du en central roll i att leda, samordna och följa upp Trafikverkets arbete inom kvalitetsledning och riskhantering. Uppdraget omfattar både planering, kontroll och utveckling av kvalitets- och riskarbetet. Fokus ligger på att skapa anpassade arbetssätt och att säkerställa att krav, processer och rutiner följs genom hela projektets livscykel.
Arbetet innebär att du arbetsleder en funktion med specialister för att ge mesta möjliga nytta till program Ostlänken och dess projekt. Du leder gruppen i den operativa verksamheten, säkerställer att projekten inom Ostlänken får det stöd de behöver och ansvarar för gruppens mål.
Funktionen du leder ansvarar bland annat för:
Kvalitetsledning i projektprocessen
Uppföljning & kontroll
Dokument- och ärendehantering
Riskhantering
Som projektledare i Ostlänken arbetar du med att:
säkerställa att projekten har rätt resurser i sina projekt både på kort och lång sikt
ta fram arbetssätt och säkerställa rätt kravställning inom kvalitet & risk
planera och genomföra uppföljning internt och externt
omvärldsbevakning och analysering av förändringar som påverkar projekten utifrån tid, kostnad och innehåll
Övrig information
Placeringsort för tjänsten är Linköping, Norrköping, Nyköping eller Sundbyberg.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är planerade att genomföras via skype vecka 5.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!Kvalifikationer
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du en ledare som skapar förtroende och tydlig riktning. Du har förmåga att se helheten och förstå samband i en komplex verksamhet. Du samarbetar väl med andra och kommunicerar klart och enkelt, är lyhörd och anpassar ditt budskap efter mottagaren. Du driver ditt arbete självständigt, planerar och strukturerar effektivt och trivs när du får använda din problemlösande förmåga.
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp inom samhällsbyggnad, kvalitetsledning eller projektledning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
erfarenhet från en ledande roll, t.ex. som arbetsledare, projektledare eller chef.
erfarenhet från arbete inom kvalitet och/eller risk inom bygg och anläggning, t.ex. leverantörsuppföljning, internrevision, kvalitetsledning, verksamhetsutveckling eller riskhantering
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
erfarenhet av väg- eller järnvägsprojekt
kunskap och/eller praktisk erfarenhet av entreprenadjuridik
erfarenhet av att samordna olika delar av en komplex verksamhetSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Läs mer här
Om projekt Ostlänken https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-som-stracker-sig-over-flera-lan/ostlanken-en-ny-dubbelsparig-jarnvag/ Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "16:2025:319". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Anna Lorentzon 0101232102 Jobbnummer
9649438