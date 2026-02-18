Projektledare för internationella resiliensinsatser
2026-02-18
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Var med och gör Sverige redo.
Som projektledare hos oss kommer du att vara en del av sektionen som arbetar med resilensinsatser. Hos oss får du bidra till stärkt gränsöverskridande motståndskraft och en ökad gemensam förmåga att tillsammans med andra länder och organisationer effektivt förebygga, minska och hantera konsekvenser av risker, olyckor, kriser och krig.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som projektledare på sektionen för resiliensinsatser ansvarar du för att utveckla projektidéer, skriva projektförslag vilket inkluderar förändringsteori och resultatramverk, aktivitetsplaner, budget med mera. Utöver detta ansvarar du för att hantera och administrera pågående insatser inklusive planering, budget och uppföljning. Du håller samman myndighetens interna funktioner som bidrar i genomförandet av insatserna och är kontaktperson för insatspersonal och partnerorganisationer i projektrelaterade frågor.
Som projektledare kommer du att hantera komplexa politiska kontexter och dialoger med
partnerorganisationer såväl som med nationella, regionala och internationella organisationer. Detta för att främja synergier, effektiva samarbeten och säkerställa relevant kapacitetsutveckling. Du kvalitetssäkrar planering och innehåll i insatsaktiviteter och säkerställer att hänsyn tas till effektivitet och resultatuppfyllelse. Du bidrar aktivt till lärande som kontinuerligt utvecklar och förbättrar projektet och verksamheten.
I dina arbetsuppgifter ingår att ta fram relevanta projektuppslag i samverkan med partners och finansiärer, samt att skriva projektansökningar för långsiktiga kapacitetsutvecklande insatser. Det innebär beredning, budgethantering, genomförande, uppföljning och avslutning av resiliensinsatser samt integrering av jämställdhet och miljö i planering och genomförande av projektet. I arbetsuppgifterna ingår även övergripande hantering av insatspersonal i pågående insatser samt säkerställande av deras säkerhet, god samverkan med övriga interna projektfunktioner (såsom t ex HR, ekonom och säkerhetsrådgivare) för genomförande av insatser, men även utveckling och hantering av nära samarbeten och kontaktnät med andra enheter på myndigheten, andra svenska myndigheter samt andra länders myndigheter för katastrofriskhantering, multilaterala organisationer och enskilda organisationer. Kommunikation av verksamhetens och insatsers mål och resultat, både i interna och externa sammanhang, ingår i arbetsuppgifterna.
I anställningen ingår resor till insatsområden. Som projektledare är samverkan en viktig del av din vardag, såväl med ett stort antal interna funktioner vid myndigheten som med finansiärer som t ex Sida, andra myndigheter samt relevanta EU-organ.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk utbildning.
Erfarenhet av att projektleda och utveckla projektverksamhet inom internationella samarbeten.
Kunskap och erfarenhet av att planera, genomföra, administrera, budgetera och följa upp verksamhet i form av mål, resultat, effekter och ekonomi.
Erfarenhet av partnerskapsutveckling och partnerskapsdialog i en nationell eller internationell utvecklingskontext.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Erfarenhet av att arbeta i statlig eller annan offentlig verksamhet.
God kunskap i vanligt förekommande IT-system.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med krisberedskap och civilt försvar.
Erfarenhet av arbete med EU:s civilskyddsmekanism.
Erfarenhet av arbete i länder i prioriterade kontexter för myndighetens uppdrag, t.ex. Östeuropa och/eller Västra Balkan.
Erfarenhet av arbete med kapacitetsutveckling i en internationell kontext.
Kunskap om integrering av tvärgående frågor såsom jämställdhet- och rättighetsperspektiv samt miljö/klimat.
Kunskap och erfarenhet av resultatstyrning och metoder för resultatbaserat lärande
Erfarenhet av skriftligt kommunikativt arbete.
Erfarenhet av att projektleda EU-finansierade biståndsprojekt.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
Du förväntas också ha ett strukturerat arbetssätt och förmåga att bibehålla lugn och stabilitet även i pressade situationer. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade.
