Projektledare för implementering av skolreformer
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2026-06-29
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Om uppdraget
Svenskt utbildningsväsende står inför omfattande förändringar med flera stora reformer som skall införas i hög takt samtidigt som skolförvaltningen står inför demografiska förändringar. För att säkerställa att implementeringen av nationella reformer sker med framförhållning och integreras i våra befintliga processer söker vi nu en driven projektledare för implementering av skolreformer.
Uppdraget är en projektanställning placerad under verksamhetschef grundskola med Skolförvaltningens ledningsgrupp som styrgrupp.
I uppdraget ingår att leda reformarbetet kring bland annat tioårig grundskola, nya läroplaner, nytt betygssystem, trygghet och studiero, förbättrat stöd i skolan, tid för undervisningsuppdraget, rektor i fokus samt professionsprogrammet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden innebär att:
Som projektledare kommer du att planera, leda och samordna arbetet med att implementera kommande skolreformer.
Ta fram och ansvara för tydliga projektplaner med identifierbara delprojekt och beslutspunkter.
Identifiera hur reformerna påverkar nuvarande organisering, ekonomi och styrning, genom ett iterativt arbetssätt där analys, genomförande och uppföljning sker löpande.
Du kommer även att hämta stöd och samverka med aktörer som SKR, Skolverket och Kommunalförbundet GR.
Du utgör en central punkt för information och dialog med rektorer, fackliga företrädare och andra viktiga intressenter.
Du producerar beslutsunderlag och tjänsteskrivelser samt processleder dessa från dialog till slutgiltigt beslut.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen söker vi dig med följande bakgrund och kompetens:
Du är utbildad lärare och har dokumenterad erfarenhet av projektledning. Det är meriterande om du har utbildning och erfarenhet som rektor, inom processledning och har drivit utvecklingsarbete inom skolan.
Du har kunskap om förarbeten och propositioner gällande de kommande reformerna, så att du kan fungera som ett kompetensstöd för att uppfylla lagstiftarens intentioner.
Du som söker har hög digital kompetens, arbetar regelbundet med generativ AI och använder olika presentationsverktyg för att visualisera dina presentationer.
Du har en förmåga att navigera mellan olika intressenter och beslutsfattare i en politiskt styrd organisation.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är en transparent och inkluderande processledare som skapar delaktighet i tidiga skeden för att få hela organisationen med på förändringsresan. Du är självgående, proaktiv och har god analytisk förmåga för att identifiera överlapp mellan olika processer och undvika parallellt arbete. Vidare har du en mycket god kommunikativ förmåga och trivs med att presentera underlag inför ledningsgrupper och samverka på olika nivåer.
För frågor om tjänsten kontakta följande tillförordnad förvaltningschef för sommaren:
v 27, Caroline Billing, caroline.billing@molndal.se
v 29, Liselott Svedjeland, liselott.svedjeland@molndal.se
v 30, Liselott Svedjeland, liselott.svedjeland@molndal.se
Från och med v 32 svarar ordinarie förvaltningschef på frågor. Se kontaktuppgifter nedan.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde snarast, efter överenskommelse senast oktober 2026, upphör: 2029-06-30 .
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333954". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
431 82 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef
Fredrik Hellsten fredrik.hellsten@molndal.se Jobbnummer
9983299