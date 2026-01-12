Projektledare för energiplanering och totalförsvar
Avaron AB / Elektronikjobb / Karlskrona Visa alla elektronikjobb i Karlskrona
2026-01-12
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Karlskrona
, Kalmar
, Växjö
, Älmhult
, Lund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en projektledare som vill leda ett samverkans- och kunskapshöjande initiativ i gränslandet mellan energisystemet och totalförsvaret, med fokus på vindkraft och annan energiinfrastruktur. Uppdraget omfattar att sammanfatta kunskapsläget, stärka dialogen mellan centrala aktörer och bidra till tydlig kommunikation kring synergier mellan energi och beredskap i en nordisk-baltisk kontext.
Du kommer att arbeta nära offentliga aktörer och samverka med relevanta intressenter inom exempelvis akademi, energibransch, myndigheter och försvarsrelaterade verksamheter.
ArbetsuppgifterKartlägga relevanta aktörer i Sverige och närliggande regioner samt sammanställa resultatet i en skriftlig rapport.
Planera, arrangera och moderera kunskapsbyggande aktiviteter, såsom seminarier och webbinarier, med deltagande från identifierade aktörer.
Säkerställa att aktiviteter och kommunikation anpassas för målgrupper på kommunal, regional och nationell nivå samt för berörda aktörer inom akademi, myndigheter, innovationsmiljöer och näringsliv.
Sammanfatta projektet skriftligen med genomförda aktiviteter, samverkande aktörer samt eventuella nya kontaktytor och initiativ som uppstått.
Delta i och driva regelbundna avstämningar med uppdragsgivaren (minst varannan vecka), digitalt eller fysiskt.
KravDokumenterad erfarenhet av att samla och koordinera intressenter tvärs energi, försvar och offentliga aktörer.
Erfarenhet av samverkan och samarbete i en nordisk-baltisk kontext.
Erfarenhet av att arrangera och moderera seminarier.
Minst 5 års erfarenhet inom aktuellt område.
MeriterandeSpråklig kompetens som möjliggör effektiv kommunikation och relationsskapande i Norden och Östersjöregionen, exempelvis mycket goda kunskaper i danska, svenska och/eller norska samt engelska.
Etablerat nätverk av centrala offentliga och privata aktörer inom energi, försvar och beredskap i Sverige, Norden och Östersjöregionen.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7038129-1785197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Karlskrona Central Station, Bicycle rental (visa karta
)
371 34 KARLSKRONA Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9679974