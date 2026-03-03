Projektledare För driftsättning av nytt manöversystem
2026-03-03
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor.
Om uppdragetVi söker en projektledare med signalförståelse till sektion tunnelbana.
Manöversystemet är en central del av ett trafikstyrningssystem. Via manöversystemet övervakas trafiken och systemet begär väg för tågen medan andra delar av trafikstyrningssystemet har till uppgift att garantera säker väg för tåget. Dagens trafikstyrningssystem på röd och blå linje kommer från US&S och är reläbaserat.
Just nu pågår bla ett projekt inom sektion tunnelbana som har till uppgift att utveckla, installera och driftsätta ett Nytt digitaliserat manöversystem på röd och blå linje. Detta projekts uppdrag är att driftsätta på befintlig blå bana.
Förvaltningen för utbyggd tunnelbana bygger just nu utbyggnadssträckor på blå linjen, Barkarby - Akalla och Nacka - Söderort.
Det nya digitala manöversystemet ska driftsättas även på utbyggnadssträckorna på blå linje.
Beskrivning av uppdraget
Förståelse för trafikstyrningssystemets uppbyggnad är nödvändig för att klara uppdraget men det är också viktigt att inneha hög kunskapsnivå inom:
Projektledning
Samarbete mellan olika parter
Kommunikation
Säkerhet vid trafikstyrning
Offentlig upphandling
Ansvarsområde för uppdraget
Nära samarbete med andra projekt inom trafikförvaltningen och inom förvaltningen för utbyggd tunnelbana
Rapportera och informera intressenter om status, risker och hinder
Planera/driva/koordinera projektaktiviteter mellan olika projekt
Leda projektmöten
Kontakter med leverantör av nytt manöversystem för utbyggnadssträckorna
Kontakt med Transportstyrelsen vid behov av godkännande av manöversystem för utbyggnadssträckorna
Planering av driftsättning av nytt manöversystem på utbyggnadssträckorna.
Följa processer, standard och riktlinjer som finns för denna typ av projekt.
KompetenskravCivil- eller högskoleingenjörs examen
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av:
• Att planera/driva/koordinera projektaktiviteter i utvecklings- och driftsätttnings projekt
Minst 3 års erfarenhet av projektledning i beställarorganisation
Tri-utbildning, minst KAT-19 innan start av uppdrag
Mervärdeskrav
Minst 6 månaders dokumenterad arbetslivserfarenhet av CENELEC och eller säkerhetsarbete vid trafikstyrning
Minst 2 års erfarenhet av att ha lett projekt av verksamhetsutvecklande karaktär inom spårbunden kollektivtrafik
Minst 1 års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom signal eller manöversystem
UppdragsinformationUppdragsperiod: 7/4 2026 - 31/12 2028
Förlängningsoption: 1+1+1+1+1 år
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
.
