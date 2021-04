Projektledare för destinationsprojekt Kulturkartan - Linköpings kommun - Chefsjobb i Linköping

Linköpings kommun / Chefsjobb / Linköping2021-04-14Om Kultur- och fritidsförvaltningenKultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att erbjuda alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Förvaltningen står inför nya spännande utmaningar, såsom byggnation av ny simhall, nya idrottsarenor, satsning på mer offentlig konst, utveckling av kreativa mötesplatser för unga vuxna.Inom ramen för kultur- och fritidsnämndens uppdrag ska förvaltningen arbeta strategiskt med utveckling av kultur, idrott - och fritidslivet. Vi vill bidra till att Linköping blir en attraktiv, hälsosam och kreativ stad som genomsyras av puls och passion!Är du intresserad av att ge Linköpingsborna en meningsfull fritid, då finns goda chanser att du skulle kunna trivas och skapa resultat här. Om arbetsplatsenTillväxtverket har inom utlysningen Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang beviljat Linköpings kommun projektmedel för destinationsutvecklingsprojektet Kulturkartan.Projektet kommer att drivas av Linköpings konst och museer tillsammans med enheten Kulturscener och Ungdom i samverkan med bland annat Visit Linköping. Linköpings konst och museer är en ny enhet där Gamla Linköping, Konsthallen Passagen och Linköpings konst ingår. Inom Kulturscener och Ungdom finns bland annat kulturmötesplatserna Skylten, Agora, Sagateatern, Dansens Hus, Berga By och Arbis samt kommunens ungdomsverksamhet. Tjänsten kommer vara placerad inom enheten Linköpings konst och museer men arbetet ska ske i samverkan med samtliga enheter och där samverkansparter är lokaliserade.2021-04-14Destinationsutvecklingsprojektet Kulturkartan är ett projekt där vi vill omdefiniera begreppet för destination till att inkludera kulturturismen som en självklar besöksanledning. Målet för projektet är att paketera för tillresande besökare olika kulturella upplevelser inom konst, kultur, kulturhistoriska miljöer och kulturarv. Här kan nämnas det medeltida Linköping, Linköpings hamn och vattenvägar, Gamla Linköping, Linköpings konsthall Passagen, kulturscener Skylten, Berga by och Agora samt Östergötlands museum. Flera kulturaktörer och aktörer inom besöksnäringen är intressenter i projektet, och Visit Linköping & Co är samverkanspart. Kopplade till de kulturella besöksmålen ska ett utbud av boende, mat och upplevelser paketeras och synliggöras för besökarna. Kulturkartan syftar till att visa en annan bild av Linköping, en stad full av kultur, konst och kulturarv.Vi söker nu en projektledare för Kulturkartan som vill utveckla kulturturismen i Linköping. Du är självgående och arbetar i nära dialog med arbetsgruppen med representanter från Kulturscener och Ungdom samt enheten Linköpings konst och museer. Du kommer genom delaktighet också att arbeta ihop med våra samverkansparter och kommande besökare. Det finns i projektet stort svängrum och lyhördhet inför just dina idéer.Du skapar samverkan med institutioner, kulturaktörer, kreativ näringen samt samverkar och stödjer besöksnäringen och kulturaktörer för att utveckla och presentera deras produkter, affärsutvecklingsidé och upplevelsepaket. Du har nära kontakt med näringslivet och föreningar i Linköping- både i staden och på landsbygden där du utvecklar ett gemensamt värd- och ambassadörskap i Linköping. Du är sammankallande för den interna arbetsgruppen och rapporterar till styrgrupp samt ansvarar för budget och redovisning till Tillväxtverket.Kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.Vi söker dig med högskoleutbildning inom kultur- eller destinationsutvecklingsområdet. Du har tidigare erfarenhet av att arbetat med kultur och destinationsutveckling. Tjänsten kräver att du har tidigare erfarenhet av projektledning och utvecklingsarbete. Då arbetet riktar sig både mot den svenska och utländska turistmarknaden är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.För att lyckas i rollen behöver du vara drivande, initiativrik och ha lätt för att sälja in idéer. Du kommer arbeta parallellt med många arbetsuppgifter vilket kräver att du gillar utmaningar och kan leda dina egna processer. Den här rollen innebär mycket samverkan och du kommer ha många olika kontakter i arbetet, varför det krävs att du är kommunikativ och mottaglig för motparten. Du lägger vikt vid kvalitet och är väl medveten om målen i projektet.Inget personligt brev i din ansökanLinköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes motivation och intresse samt hur väl denne uppfyller tjänstens kravprofil. Information om tjänsten
Tillträde: Omgående
Anställningsform: Visstidsanställning t.om. 2022-03-31
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 6737