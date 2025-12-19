Projektledare för akademiska högtider och event
2025-12-19
På Chalmers skapar våra högtider och event tillfällen för möten, firande och gemenskap, både inom universitetet och med omvärlden. Nu söker vi dig som vill arbeta med planering och genomförande av dessa sammanhang i en akademisk miljö med ett tydligt samhällsuppdrag.
Om Chalmers och kommunikationsavdelningen
Chalmers tekniska högskola bedriver forskning och utbildning i nära samverkan med samhälle och näringsliv. Kommunikationsavdelningen har i uppdrag att kommunikativt utveckla och stärka Chalmers ställning som ett världsledande tekniskt universitet. Avdelningen arbetar strategiskt och operativt med Chalmers varumärke, skapar nationellt och internationellt mediegenomslag för nya forskningsrön, stödjer studentrekryteringen med kommunikations- och marknadsaktiviteter samt stödjer samverkan med samhälle och näringsliv.
Avdelningens fyra enheter - Medierelationer och internkommunikation, Extern kommunikation, Kommunikationspartner och Student- och alumnrelationer - ansvarar för planering och genomförande av effektiv kommunikation till medarbetare, studenter och alumner.
Enheten Medierelationer och internkommunikation
Tjänsten är placerad vid enheten Medierelationer och internkommunikation. Enheten ansvarar för Chalmers medierelationer, interna kommunikation samt planering och genomförande av akademiska högtider och högprofilerande event. Arbetet sker i nära samarbete med övriga delar av verksamhetsstödet och präglas av kvalitet, service och god samordning.
Ditt uppdrag
I rollen som projektledare arbetar du tillsammans med Chalmers ceremonimästare (projektledare för akademiska högtider och event), kollegor på avdelningen och olika uppdragsgivare inom Chalmers. Du planerar, genomför och följer upp akademiska högtider och arrangemang som examensceremonier, doktorspromotion, professorsinstallation och Chalmers årshögtid. Du bidrar även med rådgivning, planering och operativt stöd i samband med event, mässor och möten inom universitetet. I uppdraget ingår också att koordinera och facilitera officiella besök till Chalmers.
Arbetet kräver god struktur och förmåga att hantera flera parallella aktiviteter. Genom uppföljning, reflektion och användning av digitala verktyg bidrar du till att utveckla arbetssätt och säkerställa ett professionellt genomförande med hög kvalitet.
Chalmers högtider och event förläggs ofta utanför ordinarie arbetstid. Därför kommer det att förekomma arbete under kvällar, såväl vardag som helg. Du samarbetar nära kollegor på kommunikationsavdelningens samtliga enheter och deltar i gemensam omvärldsbevakning, uppföljning och analys. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid.
Om dig

Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst tre års dokumenterad erfarenhet av projektledning av event, möten eller liknande arrangemang på hög nivå. Projektledning ska ha utgjort din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har mycket god samarbetsförmåga, är bekväm i rollen som värd och representant för organisationen samt agerar professionellt i formella och högtidliga sammanhang.
Eftersom arbetet ofta sker nära genomförandet behöver du vara flexibel och beredd att bidra där behov uppstår. Chalmers arrangemang är ofta högtidliga, vilket ställer krav på noggrann planering och god förståelse för akademiska traditioner och kulturarv.
Du har ett kommunikativt perspektiv i ditt arbete och samarbetar gärna med kommunikatörer. Du har god beställarkompetens och agerar affärsmässigt i kontakter med leverantörer. Eftersom Chalmers är en internationell miljö behöver du, utöver utmärkta kunskaper i svenska, ha mycket goda kunskaper i engelska.
Du har en eftergymnasial utbildning inom projektledning, event, värdskap eller annan utbildning som Chalmers bedömer som likvärdig.
Meriterande erfarenhet
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom högskolesektorn samt kunskap om protokollära frågor. Även utbildning eller erfarenhet inom kommunikation, formgivning eller copywriting ses som en tillgång.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid.
Önskat tillträde
Snarast eller efter överenskommelse.
Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Våra förmåner för anställda omfattar bland annat:
Flexibilitet att arbeta på distans med hänsyn till verksamhetens behov.
Semester upp till sju veckor per år.
Kollektivavtal med föräldralön, sjukpenningtillägg, läkemedelskostnader, löneväxling, pension, inarbetade dagar samt flextid.
Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimma varje vecka under betald arbetstid.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Chalmers.
Hur du ansöker
Välkommen med din ansökan genom att bifoga ditt CV. Som en del av ansökningsprocessen kommer du att få besvara ett antal urvalsfrågor som ersätter det personliga brevet.
Urvalsfrågorna ger dig möjlighet att beskriva din motivation för tjänsten och din erfarenhet i ett strukturerat format. Eventuella inskickade personliga brev kommer inte att beaktas i urvalet.
Sista dag att ansöka är 12 januari
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Henrik Dahlberg, enhetschefhenrik.dahlberg@chalmers.se
073-448 78 67
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez - framåt. Ersättning
