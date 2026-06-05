Projektledare Fighter Aircraft, Gripen
Saab Aktiebolag / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2026-06-05
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du leda projekt som faktiskt gör skillnad - i en verksamhet där teknik, innovation och framtid möts varje dag?
Vi söker inte bara någon som kan hålla ihop tidplaner - vi söker dig som motiveras av att få människor, kompetenser och idéer att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.
Som projektledare hos oss ansvarar du för att driva komplexa projekt i en verksamhet med höga krav på kvalitet, samarbete och leveransförmåga. Rollen kombinerar ledarskap, affärsmässighet och teknisk förståelse, där du arbetar nära både interna specialistfunktioner och externa samarbetspartners.
Du ansvarar för hela projektresan - från uppstart och planering till genomförande, uppföljning och avslut. Med fokus på tid, budget och kvalitet säkerställer du att projekten når uppsatta mål och skapar långsiktigt värde för verksamheten.
Du blir en viktig drivkraft i att skapa struktur, framdrift och engagemang även i komplexa och föränderliga miljöer.
Hos oss får du möjlighet att:
Leda komplexa projekt och strategiska initiativ
Bygga starka team och skapa engagemang kring gemensamma mål
Planera resurser och driva projekt framåt med struktur och tydlighet
Arbeta nära beslutsfattare samt rapportera till projektledning och styrgrupper
Hantera risker, ekonomi och leveranser i en dynamisk verksamhet
Bidra till utveckling av arbetssätt, processer och framtida lösningar
Du blir en del av sektionen Project Management Office (PMO) inom området Operations Management på avdelningen Fighter Aircraft. Vi är den ledande gruppen inom organisationen när det gäller att sätta ramarna för hur vi arbetar framåt med projektledning.
Hos oss får du arbeta i en miljö där innovation står i centrum och där dina idéer och ditt ledarskap gör verklig skillnad. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens, stora ambitioner och en kultur som präglas av samarbete, utveckling och framåtanda.
Här får du inte bara leda projekt - du får vara med och forma framtiden.
Det här får du hos oss:
Spännande och tekniskt avancerade projekt
Kompetenta kollegor och stark teamkänsla
Möjlighet att påverka arbetssätt och beslut
Långsiktig utveckling och karriärmöjligheter
Frihet under ansvarPubliceringsdatum2026-06-05Profil
Vi tror att du är en trygg och driven projektledare som kombinerar tekniskt intresse med ett starkt affärsfokus.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har minst fem års erfarenhet av projektledning i komplexa verksamheter
Har relevant universitets- eller högskoleutbildning
Är van att arbeta strukturerat enligt etablerade processer och metoder
Har god förmåga att snabbt anpassa dig när förutsättningarna förändras
Är kommunikativ, relationsskapande och trygg i att leda olika typer av team
Tar initiativ, driver arbetet framåt och ser lösningar där andra ser hinder
Har ett starkt engagemang för utveckling - både din egen och teamets
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som vill bidra med energi, nytänkande och ett positivt driv till teamet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, är ett krav.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas gata 8 (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB theres.karlsson@saabgroup.com Jobbnummer
9949112