projektledare fastighetsautomation
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2026-06-25
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Projektledare till SDC Automation AB
Var med och skapa framtidens smarta fastigheter
Vill du ta nästa steg inom fastighetsautomation och arbeta i en roll med stort ansvar, hög frihet och verklig påverkan?
SDC Automation växer och söker nu en projektledare, eller dig med bakgrund som tekniker eller programmerare, som vill driva projekt från idé till färdig lösning.
Om rollen
Fastighetsautomation är en central del i framtidens hållbara och energieffektiva byggnader. Hos oss får du en nyckelroll i att utveckla och leverera moderna lösningar som gör verklig skillnad för våra kunder. Som projektledare ansvarar du för hela projektets genomförande, från planering och projektering till leverans och uppföljning. Du arbetar nära både kunder, tekniker och underentreprenörer, och säkerställer att projekten håller hög kvalitet, rätt tidplan och god lönsamhet. Rollen är varierad och kombinerar teknik, affär och ledarskap. Du leder arbetet framåt, koordinerar resurser och skapar struktur i projekten. Samtidigt är du delaktig i att utveckla och optimera styrsystem som bidrar till driftsäkerhet, komfort och minskad energiförbrukning.
Dina ansvarsområden
• Projektering och konstruktion
• Ta fram projektplaner inklusive tidplan och budget
• Säkerställa att projektens mål, kvalitet och leverans uppnås
• Samordna tekniker och stötta i frågor kring programmering och driftsättning
• Ansvara för kontakt med kunder och underentreprenörer
• Leda eller delta vid tester, funktionsprov och besiktningar
• Följa upp ekonomi och hantera projektets kostnader löpande
• Hantera ändringar och tillkommande arbeten under projektets gång
• Ta fram och säkerställa korrekt projekt- och teknisk dokumentation
• Säkerställa överlämning samt plan för drift, underhåll och supportPubliceringsdatum2026-06-25Om företaget
SDC Automation har över 100 års samlad erfarenhet inom fastighetsautomation. Med vår egen plattform hjälper vi fastighetsägare att optimera energianvändning, driftkostnader, komfort och säkerhet. Vi arbetar genom hela kedjan, från projektering till optimering, och vår styrka ligger i vår breda tekniska kompetens och helhetsperspektiv.Profil
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och trivs i en roll med frihet under ansvar. Du är trygg i dina beslut, har ett affärsmässigt tänk och driver ditt arbete framåt med engagemang. Som person är du kommunikativ, lösningsorienterad och har lätt för att skapa förtroende hos både kunder och kollegor. Du trivs i en roll där du får kombinera teknik med ledarskap.
Vi tror att du
• Har ett genuint intresse för fastighetsautomation och teknik
• Har viljan att utvecklas och ta nästa steg i din karriär
• Trivs i en roll där du får ta ansvar och fatta beslut
• Är strukturerad och har god planeringsförmåga
• Är en lagspelare som bidrar till ett positivt samarbeteKvalifikationer
• Gymnasial utbildning inom el eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av fastighetsautomation eller närliggande område
• Förståelse för projektens ekonomi och affär
• God kännedom om styrsystem
• B-körkort
• Flytande kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av projektledning
• Erfarenhet av programmering inom fastighetsautomation, till exempel Niagara
Du behöver inte arbeta som projektledare idag, har du rätt driv och vilja ger vi dig möjligheten att växa in i rollen.
Vi erbjuder
• Förmånsbil
• Bonusprogram för alla anställda
• Friskvårdsbidrag på högsta nivå samt massage på jobbet
• Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
• Stor frihet att planera och styra din arbetsdag
• Kontinuerlig kompetensutveckling
• Ett starkt team med hög teknisk kompetens
• Möjlighet att arbeta med moderna och innovativa lösningar
Varför SDC Automation?
Hos oss står kvalitet, professionalism och medarbetarnas utveckling i centrum. Vi vet att vår framgång bygger på våra medarbetare och satsar därför på din utveckling, ditt välmående och din långsiktiga trivsel. Vill du vara med och utveckla framtidens smarta fastigheter tillsammans med oss?
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Start: Enligt överenskommelse,
Omfattning: Heltid, tillsvidare,
Plats: Stockholm
Urval sker löpande, skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
ansökningar tas emot via mail
E-post: info@sdc-automation.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SDC Automation AB
(org.nr 556905-2466), https://sdc-automation.se/
Upplagsvägen 10 A (visa karta
)
117 55 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sdc Automation AB Jobbnummer
9979491