Projektledare Exploatering till Upplands Väsby kommun
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2026-07-10
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Har du kunskap inom exploateringsområdet och en vilja att arbeta i en växande kommun? Nu söker vi dig som vill arbeta som projektledare inom exploatering och som vill vara med på vår resa att skapa Väsby stad 2040.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig, om oss på mark- och exploatering och om tjänsten nedan.
Vi erbjuder dig
Här kommer du till en arbetsgivare som vill att alla medarbetare får möjlighet att utvecklas individuellt genom såväl interna som externa utbildningar och i det dagliga arbetet. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett trevligt team med varierade arbetsuppgifter. Tillsammans värnar vi om ett gott arbetsklimat som bygger på samarbete, professionalitet och balans.
Enhetens arbetssätt medger goda förutsättningar att arbeta hemifrån vid behovPubliceringsdatum2026-07-10Om företaget
Som projektledare inom exploatering kommer du att ingå i ett team med huvudprojektledare inom enheten för mark- och exploatering. Enheten ingår som en del av Kontoret för samhällsbyggnad. Mark- och exploateringsenheten har totalt 21,5 tjänster med blandade kompetenser inom mark- och exploateringsområdet såsom koordinator, projektledare, exploateringsingenjörer, projektchef samt markförvaltare.
Enheten utgörs i huvudsak av en exploatering- och genomförandefunktion samt en fastighetsägarfunktion. Medarbetarna deltar i kommunens arbete med samhällsbyggnad och arbetar i nära samverkan med andra enheter på kontoret.Om tjänsten
Som huvudprojektledare exploatering har du en ledande roll där du samordnar och driver projekt i nära samarbete med kollegor, chefer och andra berörda aktörer. Arbetet utgår från juridiska, ekonomiska och tekniska perspektiv. Rollen innebär ansvar för att:
Leda och organisera exploateringsprojekt i såväl planeringsskedet som genomförandeskedet
Säkerställa projektens framdrift utifrån tid, ekonomi och kvalitet
Samarbeta med kollegor inom projektet och hela kontoret för samhällsbyggnad
Förbereda och föredra ärenden inför politiska beslut
Representera Upplands Väsby kommun som markägare där förhandling och kontaktskapande är viktiga delar
Vara företrädare för kommunen gentemot allmänheten, näringslivet och olika marknadsaktörer
Vi tror på ett ansvarsfullt och starkt ledarskap, god kommunikation och tydliga strukturer. Du prioriterar och delegerar till övriga medlemmar inom projektet och rapporterar regelbundet till styrgruppen och till Mark- och exploateringschef.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning med inriktning mot lantmäteri, väg- och vatten, samhällsbyggnad eller annan som kan bedömas som likvärdig
Minst fem års erfarenhet av projektledning inom exploatering och/eller stadsutveckling
Kunskap och erfarenhet inom relevant lagstiftning och praxis, exempelvis plan- och bygglagen, miljöbalken och fastighetsbildningslagen
Goda kunskaper i svenska
Det är meriterande om du har erfarenheter av arbete i politisk styrd organisation.
Som person drivs du av en vilja att arbeta målinriktat och åstadkomma resultat. Du ser möjligheter och anpassar dig till förändrade krav och nya förutsättningar. Du är kreativ och nytänkande, vilket innebär att du löser utmaningar genom kontinuerlig omvärldsbevakning och med hjälp av teamet. Du kan genom ditt strukturerade och lösningsfokuserade arbetssätt bidra till att vi tar ytterligare steg för att förbättra vår verksamhet på ett hållbart och affärsmässigt sätt. Du trivs med att samarbeta med andra människor och du värdesätter en kultur som innebär att vi hjälps åt för att tillsammans nå gemensamma mål och skapa en trygg arbetsmijö där alla i teamet känner sig inkluderade.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: Kommunens arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: Kommunen som arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby Kommun
(org.nr 212000-0019), https://www.upplandsvasby.se/ledigajobb
Optimusvägen 14 (visa karta
)
194 80 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Sofia Hofstedt sofia.hofstedt@upplandsvasby.se 0859097959 Jobbnummer
9998827