Projektledare exploatering till mark- och exploateringsavdelningen
Uppsala kommun, MEX Ledning / Byggjobb / Uppsala Visa alla byggjobb i Uppsala
2026-07-20
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På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Vill du leda några av Sveriges mest komplexa och hållbara stadsutvecklingsprojekt? Uppsala växer snabbt och vi söker en erfaren projektledare som vill vara med och forma framtidens stad. Hos oss driver du stora stadsutvecklingsprojekt så som Rosendal, Ulleråker och de sydöstra stadsdelarna, samtidigt som vi utvecklar spårväg, nya tågstationer och hållbara miljöer för bostäder, näringsliv och samhällsservice. Här får du möjlighet att göra verklig skillnad och bidra till Uppsalas framtid.
På stadsbyggnadsförvaltningens mark- och exploateringsavdelning blir du del i ett härligt gäng med kollegor som arbetar som projektledare, med strategiska markförvärv, markförvaltning och platsutveckling.
Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat med vår hemvist i kommunens nya stadshus, i bästa pendlingsläge alldeles intill Uppsala C. Du får även goda möjlighet att arbeta delar av din arbetstid på distans.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för att leda stadsbyggnadsprojekt från tidiga skeden till genomförande. Du driver projekten framåt i nära samverkan med både interna och externa aktörer.
I rollen kommer du att:
Leda komplexa samhällsbyggnadsprojekt med flera intressenter
Ansvara för projektens ekonomi, tid, genomförande och kvalitet
Företräda kommunen i förhandlingar med exploatörer och andra externa parter
Ta fram strategier, beslutsunderlag och avtal på en övergripande och strategisk nivå
Säkerställa framdrift och förankring inom organisationen och i politiska nämnder och utskott.
Du arbetar i en miljö där både tempo och komplexitet är hög – och där din erfarenhet gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda projekt inom stadsbyggnad och exploatering, alternativt har spetskompetens inom mark- och exploateringsområdet. Du har en akademisk utbildning inom stadsbyggnad, lantmäteri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget. Vidare har du erfarenhet av ekonomisk styrning och uppföljning av projekt inom samhällsbyggnadssektorn. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och driver arbetet framåt mot resultat. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter när förutsättningarna ändras. Du samarbetar väl med andra, är lyhörd i din kommunikation och bidrar till ett gott arbetsklimat genom att hantera frågor och eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Du visar ledarskap genom att motivera och engagera andra samt skapa delaktighet för att nå gemensamma mål. Samtidigt arbetar du strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete effektivt samt hålla tidsramar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jonathan Molund, enhetschef, 018-727 47 69.
Fackliga företrädare:
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49
Akademikerförbunder SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Sveriges Ingenjörer, Peter Nõu, 018-727 16 95.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2026-02587". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, MEX Ledning Kontakt
Enhetschef
Jonathan Molund +46187274769 Jobbnummer
10006772