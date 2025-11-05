Projektledare Evenemang - Scandinavian XPO
Arlanda Invest Consulting AB / Evenemangsjobb / Sigtuna Visa alla evenemangsjobb i Sigtuna
2025-11-05
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arlanda Invest Consulting AB i Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Uppsala
, Solna
eller i hela Sverige
Scandinavian XPO utökar med fler projektledare! Är du projektledare/koordinator på eventbyrå, arena eller mötesanläggning och van att arbeta med större evenemang från 300 personer och uppåt - Välkommen att söka rollen som projektledare för evenemang hos oss!
Om rollen Vi lovar dig världens trevligaste arbetsplats, ett tight team med sköna kollegor och ett omväxlande arbete. Noggrannhet, social förmåga och känsla för detaljer är av stort värde. Hos oss kommer du hjälpa arrangören från start till mål med planering av sitt genomförande i våra fina lokaler och leda processen utifrån ett anläggningsperspektiv.
I rollen ingår arbetsuppgifter såsom;
Projektledning av evenemang: Planering, genomförande och uppföljning både inom produktion och ekonomi.
Kundkontakt: Vara arrangörens primära trygga lösningsorienterade kontaktperson och stötta kunden i produktionsprocessens alla delar. Att leda stora och små produktionsmöten kommer att bli din vardag.
Koordinering: Samarbeta med leverantörer i planeringen inför evenemang.
Optimering av flöden: Säkerställa att alla resurser används på bästa sätt.
Vem är du? Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att projektleda evenemang, gärna inom arena-, mötes- eller eventbranschen. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har en skarp blick för detaljer. Med ett starkt kundfokus och god affärsförståelse skapar du trygghet, kvalitet och lönsamhet i varje uppdrag.
Vi ser att du har:
Dokumenterad erfarenhet av att projektleda eller produktionsleda stora företagsmöten och evenemang. Du är väl förberedd inför dina kundmöten, passar tider och klarar av att hantera stress vid en ombyggnation eller genomförande.
Ett strukturerat arbetssätt med hög grad av självständighet. Noggrannhet och leveranssäkerhet är ett måste för att klara rollen. Förmåga att se detaljer är önskvärt.
Erfarenhet av digitala verktyg såsom bokningssystem, ekonomisystem, deltagarhantering är nödvändig kunskap.
Du är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift. Din sociala kompetens gör dig till en naturlig relationsbyggare som trivs med att nätverka, lyssna in våra kunder och skapa starka och långsiktiga samarbeten.
I rollen är flexibilitet viktigt, du är bekväm med att arbeta vid evenemang som kan innebära obekväma arbetstider. Du har även goda kunskaper i Office-paketet och B-körkort, vilket gör att du är redo att ta dig an alla delar av tjänsten med självsäkerhet och engagemang.
• -----
Scandinavian XPO - Nordens stoltaste mötesplats
När Scandinavian XPO skapades var målsättningen hög. Scandinavian XPO skulle bli ett självklart val för arrangörer och en mötesplats som tänkt på allt. Idag - när anläggningen gång på gång bokas och fylls av en fantastisk variation av arrangemang vet vi svaret. Vår satsning på rätt läge, perfekta service, flexibilitet och ett kök i världsklass var rätt. Scandinavian XPO är Nordens stoltaste mötesplats och idealisk för alla slags event, mässor, konferenser, kongresser och möten.Publiceringsdatum2025-11-05Så ansöker du
Din arbetsplats är i våra härliga lokaler på Scandinavian XPO, Arlandastad, och dina arbetstider är 08:00-17:00.
Känner du igen dig i ovan beskrivning och vill bli en del av vårt framgångsrika team så tveka inte på att skicka in din ansökan idag.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2025-12-01. Har du frågor kring tjänsten så hör av dig till vår samarbetspartner Mona Wågberg, 0739500773, mona@virekryterar.nu
.
Din ansökan sker via knappen här nedan, ansökningar via mail hanteras ej.
Varmt välkommen till en spännande framtid! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arlanda Invest Consulting AB
(org.nr 559193-4186), http://www.virekryterar.nu Arbetsplats
Vi Rekryterar.nu Kontakt
Mona P Wågberg mona@virekryterar.nu 073 9500 773 Jobbnummer
9590099