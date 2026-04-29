Projektledare Elprojekt Infrastruktur / Spårtrafik
Soros Consulting AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-04-29
Vill du leda komplexa elprojekt inom samhällskritisk infrastruktur? Nu söker vi en erfaren projektledare som vill arbeta med utveckling och modernisering av kollektivtrafikens anläggningar.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i investeringsprojekt kopplade till tunnelbanans anläggningar, där fokus ligger på elrelaterade projekt såsom ställverk, högspänningslösningar och kraftförsörjning. Rollen innebär ett helhetsansvar för projekt från planering till genomförande och avslut.
Du blir en del av en organisation med höga krav på kvalitet, säkerhet och leverans - där projekten spelar en central roll i utvecklingen av framtidens kollektivtrafik.Dina arbetsuppgifter
Leda och genomföra elprojekt enligt uppsatta mål för tid, kostnad och kvalitet
Upprätta projektspecifikation och säkerställa genomförande enligt styrande processer
Ansvara för budget, prognos och ekonomisk uppföljning
Samverka med upphandling och leverantörer i avtalsfrågor
Säkerställa att projekt uppfyller krav inom säkerhet, miljö och arbetsmiljö
Leda projektresurser och koordinera interna och externa intressenter
Rapportera status till styrgrupp och projektledning
Säkerställa korrekt överlämning och avslut av projekt
Vi söker dig som har:
Minst 2-årig elteknisk utbildning
Minst 8 års erfarenhet av projektledning
Erfarenhet från inköp och upphandling inom projekt
Erfarenhet av att leda större elprojekt (15 MSEK)
Erfarenhet från infrastruktur- eller anläggningsprojekt
ESA-E2 eller högre (eller möjlighet att certifieras inom 4 veckor)
TRI kat-19 eller motsvarande (eller möjlighet att certifieras)
Meriterande
Erfarenhet från elprojekt inom spårtrafik
Erfarenhet av arbete mot kollektivtrafikmyndighet
Erfarenhet av högspänningsprojekt
Uppdragsinformation
Omfattning: Heltid
Plats: Stockholm (möjlighet till viss distans)
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9881866