Projektledare El- och Telesystem i fastigheter
Afry AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-06-25
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning av jobbetOm företaget
Public & Commercial Places Sweden är ett affärsområde inom AFRY som skapar hållbara, säkra och innovativa lösningar för offentliga och kommersiella miljöer. Vi arbetar med allt från sjukhus och högsäkerhetsanläggningar till infrastruktur och försvarsprojekt. Vår styrka ligger i att kombinera teknisk spetskompetens med projektledning och rådgivning för att leverera högre kundvärde. Genom nationell styrning, standardiserade arbetssätt och strategin Unlocking AFRY 2025–2028 fokuserar vi på lönsamhet, kvalitet och långsiktig konkurrenskraft.
Vi är en avdelning med gott hjärta och mycket harmoni, specialiserade på projektering av el- och teleinstallationer i alla typer av byggnader. Hos oss är gemenskap och samarbete centralt – vi hjälper varandra och delar kunskap. Det du inte kan idag, kommer du att lära dig hos oss, men vi hoppas du har en elteknisk grund att stå på.
Vår avdelning består av ingenjörer i olika roller: uppdragsledare, handläggare, konstruktörer, projektledare och besiktningsmän. Våra projekt omfattar ny- och ombyggnad av sjukhus, skolor, kontor, bostäder, handel, mm. Våra kunder är både offentliga och privata fastighetsägare, förvaltare och entreprenörer.
Din roll
Vi söker dig som vill arbeta som Projektledare eller Uppdragsledare i olika typer av projekt ute hos kund.
Du kommer att ha stationeringsort Göteborg. De flesta uppdrag är inom närområdet, men kan även förekomma på andra orter.
Som projektledare medverkar du med:
Projektledning av el- och telesystem i byggprojekt
Leder och samordnar uppdrag, inklusive kontakt med kunder och andra discipliner
Att bidra med teknisk kompetens och lösningar i projekt
Vi erbjuder
En arbetsplats med stort förtroende och frihet i ditt arbete
Backup och stöd från kollegor med spetskompetens inom företaget
Flexibilitet – möjlighet att kombinera arbete på kontoret och hemifrån
Ett kontor där du möter kollegor från flera discipliner: El, VVS, Energi, Brand, Styr m.m
Spännande projekt inom sjukhus, skolor, kontor, bostäder, handel, mmKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en teoretisk elteknisk utbildning på gymnasie-, eftergymnasial- eller på högskolenivå
Är strukturerad, kommunikativ och gillar att samarbeta med andra
Vill utvecklas och ta ansvar i projekt
Meriterande om du har jobbat tidigare som elektriker, ledande montör eller projektledare hos entreprenör
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-08-30. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi går mot sommarsäsong och det kan dröja lite längre än vanligt innan vi återkommer till dig.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Kontaktuppgifter för frågor:
Hannu Matiasson, Service Area Managerhannu.matiasson@afry.com
(mailto:olle.haggmark@afry.com
), +46 70 213 99 99
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 GOTHENBURG Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9978100