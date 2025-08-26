Projektledare El Teknisk Fastighetsservice
2025-08-26
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
, Umeå
, Sundsvall
, Hudiksvall
, Skellefteå
Projektledare El till Teknisk Fastighetsservice
Har du teknisk bakgrund och erfarenhet från projektledning och arbetsledning inom el? Då kan rollen som projektledare inom el passa dig
Om Tekniks Fastighetsservice
Teknisk Fastighetsservice är ett Norrlandsbaserat företag som sköter underhåll och utveckling av fastigheter hos kunder som är fastighetsägare och nyttjare inom industri, offentlig och kommersiell verksamhet. Företaget är verksamt inom service och förebyggande underhåll inom fastighetstekniska installationer för ventilation, värme, kyla, el och automation. Verksamheten är belägen i Norrland med kontor på 16 orter från Uppsala i söder till Luleå i norr och med huvudkontor i Sundsvall. Teknisk Fastighetsservice ingår i koncernen Fenix Holding AB med nära 500 medarbetare, varav ca 240 är anställda i TFS. Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
I rollen som projektledare kommer du ha personalansvar för ett antal medarbetare samt planera, leda och fördela arbeten inom bland annat service och kompletta nyinstallationer inom el-området. Du kommer driva flera mindre projekt parallellt och har ansvar för hela projektgången, från start, implementering och avslut. Som projektledare ansvarar du i samråd med platschef för budget och tidsplan samt är den samordnande funktionen för att teamet levererar planenligt genom att övervaka utvecklingen, koordinera aktiviteter och proaktivt hantera risker och möjligheter. Vidare driver du frågor mot kund gällande förändringar i projektet med utgångspunkt från erhållet underlag så som t.ex. ritningar och beskrivningar beräkna och fastställa material- och arbetskostnader. Du kommer ha projektuppföljning och tillsammans med platschef och controller utföra ekonomisk uppföljning av service-, avtals- och installationsuppdrag.Kvalifikationer
• Erfarenhet som Elektriker eller motsvarande
• Erfarenhet inom projektledning och vana av att driva flertalet projekt samt arbeta med ekonomiska uppgifter.
• Erfarenhet av befattning med tillhörande personalansvar
• God datorvana och goda kunskaper i Office-paketet
• Du utrycker dig väl i tal och skrift
• B- körkort
Vi tror att du som söker har ett stort teknikintresse och är trygg och har självförtroende i kontakten med nya människor. Dessutom är du öppen för förändring och har en god anpassningsförmåga. Du kan strukturera ditt angreppssätt och driver dina processer självständigt vidare, du har också förmågan att fatta egna beslut. Vi tror vidare att du trivs att arbeta i ett klimat med högt tempo där du kan strukturera dina projekt. Slutligen har du en utvecklad problemlösningsförmåga i kombination med en lösningsfokuserad inställning.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställning: Tillsvidare
Ort: Örnsköldsvik
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande
Kontakt: Mikael Nilsson, Platschef, 070-327 64 46
Din ansökan skickar du till mikael.nilsson@tfservice.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: mikael.nilsson@tfservice.se
