Projektledare El Entreprenad
Rekryteringsmäklaren i Norden AB / Elektronikjobb / Solna Visa alla elektronikjobb i Solna
2026-07-23
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Emil Lundgren AB söker flera Projektledare inom Entreprenad till vår affärsenhet i Stockholm. Vi har vunnit ett stort projekt, värt 50 Mkr, som du kommer att vara en nyckelperson att driva och genomföra. Vi söker även en Projektledare som driver flera projekt mellan 2–15 Mkr. Projektens huvudsakliga inriktning är inom el – och teleområdet mot våra kunder som är främst bygg- och fastighetsbolag i Stockholm / Mälardalen.
Till din hjälp har du tekniker som är engagerade, kompetenta och stolta över att få jobba på Emil Lundgren som har funnits i elbranschen över 100 år. Är du intresserad av att vara med och utveckla vår Entreprenadavdelning? Då vill vi gärna träffa dig snarast!
Emil Lundgren erbjuder installationslösningar inom el, tele, kraft, belysning, larm och datanät. Vi jobbar med om- och nybyggnationer av kontor, bostäder och teknikhallar.Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Har ett övergripande ansvar för projektets tidplan, budget och resultat.
Stöttas av kalkylatorer vid beräkningar och val av material i offerter.
Planera resurser, leda, fördela, kontrollera och följa upp arbetsuppgifterna i pågående projekt fram till att besiktning sker.
Delta aktivt i externa bygg- och installationsmöten.
Ingår ett kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och dokumentationsansvar.
Rapportera till Entreprenadchefen. Kontorsplats finns i Bergshamra (Solna).
Din bakgrund/personlighet
Erfaren projektledare som har drivit ett större enskilt projekt på minst 20 Mkr. Har du drivit flera mindre entreprenadprojekt på 1–10 Mkr parallellt inom el / tele eller närliggande område är du också intressant för oss.
Med din entreprenörsanda, affärsmässighet och med ett stort förtroende skapar du goda kundrelationer samt driver projekt effektivt tillsammans med våra professionella tekniker mot uppsatta mål.
Är utbildad inom el eller har motsvarande yrkeserfarenhet.
Har kunskaper i entreprenadjuridik samt en god datavana.
Är du en serviceinriktad, strukturerad, lyhörd, tydlig och stresstålig person som alltid sätter kunden i fokus? Då är du rätt person för oss!
Vi erbjuder
Du får möjlighet att vara en del av ett framgångsrikt bolag med lång erfarenhet. Vi vill utvecklas tillsammans med dig och erbjuder regelbundna utbildningar och aktiviteter, inte minst inom säkerhet och hållbarhet som står högst upp på vår agenda. Du får även tillgång till ett nätverk av kompetens i Sverige och världen, då vi ingår i koncernen VINCI-Energies med >100 000 medarbetare.
Vi erbjuder marknadsmässiga lönevillkor.
I denna rekrytering samarbetar vi med Marie Eriksson på RekryteringsMäklaren. Har du några frågor är du välkommen att ringa Marie på 070-471 12 94. Din ansökan och CV mailar du till marie@rekryteringsmaklaren.se
.
Välkommen att söka! Urval sker löpande.Om företaget
Emil Lundgren är elteknikpartnern som möjliggör energiomställningen. Vi erbjuder lösningar och installationer för industri, samhällsbyggnad och energieffektivitet. Våra affärsenheter finns på flera orter i Sverige. Tillsammans med våra drygt 500 medarbetare omsätter vi årligen över 800 miljoner. Emil Lundgren grundades 1919.
Inom Emil Lundgren arbetar vi med samtliga typer av uppdrag inom el-, tele-, instrument- och automationsområdet i Sverige och levererar mervärde i hela kedjan från installation till efterservice.
Emil Lundgren är ett av våra lokala varumärken inom VINCI Energies som driver verksamhet genom internationella- och nationella varumärken. I Sverige representeras VINCI Energies av de globala varumärkena Actemium, Axians,
Omexom och VINCI Energies Building Solutions där de lokala varumärkena Eitech, Emil Lundgren och ETB El & Larm ingår. Hos oss får du även tillgång till ett nätverk av kompetens i Sverige och världen, då vi ingår i koncernen VINCI-Energies med >100 000 medarbetare.
Läs mer om våra verksamheter på www.vinci-energies.se
och www.emillundgren.se
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Sista dag att ansöka är 2026-09-06
E-post: marie@rekryteringsmaklaren.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RekryteringsMäklaren i Norden AB
(org.nr 556734-2208), http://www.emillundgren.se
Björnstigen 87 (visa karta
)
170 73 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Emil Lundgren AB Jobbnummer
10010241