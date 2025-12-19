Projektledare El - Stockholm

Fall Forward AB / Elektronikjobb / Stockholm
2025-12-19


Visa alla elektronikjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Fall Forward AB i Stockholm, Huddinge eller i hela Sverige

Upplands El & Bemanning söker nu en erfaren Projektledare inom el för uppdrag hos våra kunder. I denna roll arbetar du som konsult ute hos kund och ansvarar för att deras projekt genomförs enligt plan, budget och krav.
Om uppdragetSom Projektledare blir du en viktig del av kundens organisation och arbetar nära deras projektteam, montörer och övriga intressenter. Du säkerställer den dagliga framdriften i projekten och fungerar som en stabil och professionell representant för både kund och Upplands El & Bemanning.

Publiceringsdatum
2025-12-19

Arbetsuppgifter
Planera, samordna och leda elarbeten på plats hos kund

Planera och följa upp bemanning, tidplan och arbetsmoment

Säkerställa att arbetet utförs enligt branschstandard, kvalitet och säkerhetskrav

Vara kontaktperson gentemot kundens projektledning, montörer och leverantörer

Delta i bygg- och projektmöten samt rapportera status

Ansvara för inköp och beställning av material

Vi söker dig som:
Har teknisk utbildning inom el

Har erfarenhet av att arbeta som projektledare inom elbranschen

Är van att snabbt sätta dig in i nya organisationer och projekt

Har god kunskap om lågspänning, regelverk och arbetsmiljökrav

Är kommunikativ, lösningsorienterad och trygg i ledarrollen

Har god datorvana och arbetar strukturerat

Förmågan att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande
Ecy-certefikat eller annan relevant behörighet

Innehar B-körkort

Vi erbjuder:
Månadslön enligt överenskommelse

Kollektivavtal enligt Installationsavtalet

Tjänstepension och försäkringar

Dator/surfplatta vid uppdrag som kräver dokumentation

Friskvårdsbidrag

Löpande uppföljning och stöd under uppdraget

Möjlighet till längre uppdrag och utveckling över tid

Profil
Du är en professionell och ansvarstagande projektledare som trivs i konsultrollen. Du tar ägarskap för uppdraget, skapar förtroende hos kund och säkerställer att arbetet genomförs på ett säkert, effektivt och kvalitativt sätt.

Om företaget
Upplands El & Bemanning är specialiserade på att leverera kompetenta elektriker och tekniker till kunder i elbranschen. Med vår branschkunskap, starka nätverk och ett personligt engagemang är vi en pålitlig partner för både kunder och konsulter.
Vår styrka ligger i närheten till både medarbetare och kunder - där kvalitet, engagemang och pålitlighet genomsyrar allt vi gör.
Ansök idag!
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande och ser fram emot att få veta mer om dig!
Har du frågor? Tveka inte att höra av dig!
Nadia Ouahchi, +46 760375122

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6964721-1762005".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fall Forward AB (org.nr 559372-0500), https://upplandselektriker.teamtailor.com
Elektronvägen (visa karta)
141 49  HUDDINGE

Arbetsplats
Elektronvägen

Kontakt
Nadia Ouahchi Ghanem
nadia@upplandselektriker.se
0707494218

Jobbnummer
9657734

Prenumerera på jobb från Fall Forward AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Fall Forward AB: