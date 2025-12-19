Projektledare El - Stockholm
Upplands El & Bemanning söker nu en erfaren Projektledare inom el för uppdrag hos våra kunder. I denna roll arbetar du som konsult ute hos kund och ansvarar för att deras projekt genomförs enligt plan, budget och krav.
Om uppdragetSom Projektledare blir du en viktig del av kundens organisation och arbetar nära deras projektteam, montörer och övriga intressenter. Du säkerställer den dagliga framdriften i projekten och fungerar som en stabil och professionell representant för både kund och Upplands El & Bemanning.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Planera, samordna och leda elarbeten på plats hos kund
Planera och följa upp bemanning, tidplan och arbetsmoment
Säkerställa att arbetet utförs enligt branschstandard, kvalitet och säkerhetskrav
Vara kontaktperson gentemot kundens projektledning, montörer och leverantörer
Delta i bygg- och projektmöten samt rapportera status
Ansvara för inköp och beställning av material
Vi söker dig som:
Har teknisk utbildning inom el
Har erfarenhet av att arbeta som projektledare inom elbranschen
Är van att snabbt sätta dig in i nya organisationer och projekt
Har god kunskap om lågspänning, regelverk och arbetsmiljökrav
Är kommunikativ, lösningsorienterad och trygg i ledarrollen
Har god datorvana och arbetar strukturerat
Förmågan att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Ecy-certefikat eller annan relevant behörighet
Innehar B-körkort
Vi erbjuder:
Månadslön enligt överenskommelse
Kollektivavtal enligt Installationsavtalet
Tjänstepension och försäkringar
Dator/surfplatta vid uppdrag som kräver dokumentation
Friskvårdsbidrag
Löpande uppföljning och stöd under uppdraget
Möjlighet till längre uppdrag och utveckling över tidProfil
Du är en professionell och ansvarstagande projektledare som trivs i konsultrollen. Du tar ägarskap för uppdraget, skapar förtroende hos kund och säkerställer att arbetet genomförs på ett säkert, effektivt och kvalitativt sätt.Om företaget
Upplands El & Bemanning är specialiserade på att leverera kompetenta elektriker och tekniker till kunder i elbranschen. Med vår branschkunskap, starka nätverk och ett personligt engagemang är vi en pålitlig partner för både kunder och konsulter.
Vår styrka ligger i närheten till både medarbetare och kunder - där kvalitet, engagemang och pålitlighet genomsyrar allt vi gör.
Ansök idag!
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande och ser fram emot att få veta mer om dig!
Har du frågor? Tveka inte att höra av dig!
