Projektledare eftermarknad

Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker nu en engagerad Projektledare till vår verksamhet med fokus på underhåll och In-Service Support. I denna roll blir du en del av ett projekt- och produktledarteam som ansvarar för att säkerställa ett långsiktigt och hållbart underhåll av våra system. Ditt arbete kommer direkt bidra till våra kunders operativa förmåga.
Rollen innebär att driva utveckling av testlösningar, som används vid underhåll och reparation, för våra produkter på olika nivåer, till interna och externa kunder. Tillsammans med produktledningen kommer du agera som kravställare gentemot design- och produktionsorganisationerna för att säkerställa att utvecklingsresurser, testutrustningar och underhållsförmåga finns på plats över tid.
Exempel på ansvarsområden:
* Etablera underhållsförmåga för nya produkter
* Leda utvecklings- och implementationsprojekt inom In-Service Support
* Stötta teammedlemmar inom projektet samt inom In-Service Support-programmet
* Kravställare gentemot design och produktion vad gäller resurser och arbete.
* Identifiera och driva nya affärsmöjligheter.
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Solna, dit vi flyttar från Järfälla innan sommaren, och arbetets art gör att vi gärna ser att du har en vilja att arbeta på plats. Tjänsten kräver regelbundna resor inom Sverige.
Vi söker dig som är engagerad, lyhörd, kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i en dynamisk miljö och har en stark förmåga att anpassa dig till nya utmaningar. Rollen kräver även att du har ett strategiskt tänkande och förmåga att se helheten.
Vi ser även gärna att du har:
* En akademisk utbildning inom det tekniska området
* Flera års erfarenhet av projektledning och eftermarknadsverksamhet
* Erfarenhet av agil mjukvaruutveckling och hårdvarudesign
* Förmåga att bygga och leda team i föränderliga miljöer
* Kommunikativ förmåga - en förutsättning för samarbete och framgång
* Du behärskar svenska och engelska professionellt
* Tidigare arbete inom flyg- eller försvarsindustrin är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
