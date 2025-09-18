Projektledare digital utveckling VOF
Västerås kommun / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2025-09-18
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Du leder meningsfulla projekt från idé till genomförande, med stort eget ansvar och stöd från en engagerad organisation. Här har du en nyckelposition i att vara med och forma framtidens vård och omsorg genom digitala lösningar som gör verklig skillnad - både för kunder och medarbetare.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Du leder projekt och uppdrag med varierande komplexitet - alltid med syftet att utveckla verksamheten och förbättra arbetssätt. Det är en möjlighet att kombinera strategiskt utvecklingsarbete i ett nära samarbete med verksamheten - i en roll där ditt engagemang skapar konkret samhällsnytta.
Du ansvarar för hela projektkedjan, enligt en strukturerad projektstyrningsmodell. I många fall behöver du själv ta initiativ och skapa struktur i ett tidigt skede, innan projektet har definierade ramar. Det innebär att du behöver förstå verksamheternas behov och omsätta dem till konkreta lösningar som skapar verklig nytta. Du underlättar förändringen genom tydlig kommunikation, struktur och ett lyhört arbetssätt.
Du arbetar nära verksamheten, där styr- och referensgrupper ger god förankring i behov och mål. Du har också stöd i organisationen vid upphandlingar, till exempel av verksamhetssystem eller trygghetsskapande teknik.
Din kompetens
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom digitalisering, systemvetenskap eller annan gymnasial utbildning tillsammans med relevant arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av att leda tekniskt inriktade projekt, exempelvis inom integrationer, nätverk eller mobila lösningar, och du har arbetat med förändringsledning på strategisk, taktisk och operativ nivå. För att lyckas i rollen har du även skapat pedagogiskt utbildningsmaterial. Det är meriterande om du har utbildning i en projektmodell eller tjänstedesign, erfarenhet från vård och omsorg samt kunskap om upphandling.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du är mål- och resultatorienterad, tydlig i din kommunikation och följer upp för att säkerställa att alla är på samma linje. Du samarbetar väl med andra, lyssnar in olika perspektiv och bygger relationer som skapar långsiktigt värde. Med din helhetssyn ser du till verksamhetens bästa och bidrar till att hålla riktningen även i komplexa sammanhang. Du har en utvecklingsorienterad inställning och drivs av att hitta nya arbetssätt, metoder och idéer som stärker både organisationen och våra arbetssätt framåt.
Vi erbjuder
Du blir en del av en engagerad och varm enhet där vi har roligt och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Många i teamet har en bakgrund inom vård och omsorg, vilket ger en stark förståelse för verksamhetens behov och utmaningar. Vi drivs av ett gemensamt mål - att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheten och ge kunderna ökad självständighet genom digitala lösningar. Du kliver in i ett meningsfullt uppdrag i en förvaltning där det händer mycket, och där ny teknik öppnar upp för spännande möjligheter.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00516". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Ansvarig rekryterare
Mikaela Suvanto mikaela.suvanto@vasteras.se 021- 39 39 75 Jobbnummer
9514614