Projektledare Byggnadsverk järnväg
Trafikverket / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-02-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Öckerö
, Ale
eller i hela Sverige
Bli en del av vårt team som leder underhållet av broar, tunnlar och bergsslänter längs järnvägen - och bidra till att Sveriges infrastruktur fungerar varje dag!
Projektledare Byggnadsverk järnvägPubliceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Du kommer att komma till enheten Byggnadsverk järnväg som består av 11 personer med ansvar för drift och underhåll av bland annat järnvägsbroar, tunnlar och bergsslänter inom västra regionen. Placeringsort för den här tjänsten är Göteborg. I vårt underhållsarbete ingår att bedöma tillståndet, planera underhållsåtgärder, utföra förebyggande och avhjälpande åtgärder samt genomföra reinvesteringar.
I arbetet ingår att projektleda både akut och förebyggande underhåll för järnvägsbroar, väg- och gång/cykelbroar över järnväg, öppningsbara järnvägsbroar, järnvägstunnlar, bergsskärningar längs spår och bullerskyddsskärmar längs trafikerade järnvägsspår samt handla upp och projektleda projektering och entreprenader.
I denna roll får du vara med när Västlänken går över till förvaltning - ett viktigt steg för säker, hållbar och effektiv järnvägstrafik i regionen.
Som projektledare hos oss får du möjlighet att leda ett team av tekniska specialister, kontrakterade konsulter och entreprenörer. I ditt team ingår även projektingenjörer och byggledare. Du ansvarar för helheten när det gäller att leda, styra och följa upp projekten. Du bidrar med motivation och inspiration till ditt projektteam för att skapa en bra arbetsmiljö. I rollen har du kontakt med allmänheten men även med kommuner och andra myndigheter.
Din utveckling
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en chefsroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1500 projektledare är unik.
Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram. Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.
Övrig information
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
I denna rekrytering kan webbaserade tester användas som en del i urvalet.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen kommer din ledarskapsförmåga ha stor betydelse för att bygga långsiktigt förtroende, klargöra riktning och tillsammans med teamet leverera resultat. Du kommunicerar på ett lyhört och tydligt sätt vilka förväntningar och mål som finns för teamet och andra samverkansparter. Du skapar delaktighet och är trygg med att delegera, följa upp och att rapportera resultat vidare i organisationen. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som har:
en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med byggnadsteknisk inriktning, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
några års aktuell och relevant erfarenhet inom anläggning och infrastruktur såsom projektledare, biträdande projektledare, projekteringsledare, byggledare, platschef eller liknande erfarenhet som av Trafikverket bedöms likvärdig
relevant erfarenhet av arbete med bro och/eller berg- och betongtunnel
aktuell praktisk kunskap inom entreprenadjuridik i ett eller flera av områdena AB/ABT/ABK och AMA
god datorvana
körkort för personbil
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
arbetslivserfarenhet av underhållsverksamhet för byggnadsverk i ledande roll, så som projektledare, biträdande projektledare, byggledare eller platschef
erfarenhet av processer och rutiner kring projekt i järnvägsmiljö (avser bl.a. tider i spår, säkerhetsplan, Godkännandeprocess mm)
erfarenhet av arbete med olika planerings- och projektstyrningsverktyg samt drivit projekt enligt XLPMSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18:2026:101". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Elin Söderström 0101232082 Jobbnummer
9765778