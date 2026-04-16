Projektledare Byggentreprenad Till Borga Plåt
2026-04-16
Borga utökar nu sitt team och söker ytterligare en projektledare.
Tänk dig att stå framför en byggnad och veta att du hållit ihop hela processen, från första kundmötet till sista leveransen. Att du haft dialogen med kunden, samordnat fabriken, ansvarat för inköp och sett till att allt fungerar längs vägen.
DIN VARDAG Som projektledare på Borga är du navet i våra projekt. Du tar vid när sälj lämnar över och ansvarar för helheten som planering, samordning och uppföljning. I praktiken innebär det bland annat att du:
Är kundens främsta kontaktperson och ser till att de känner sig trygga hela vägen
Gör inköp och avrop, bland annat från vår ingenjörs- och montageavdelning
Har nära kontakt med våra fabriker i Sverige och Polen där vi tillverkar stommar och tunnplåt
Håller ihop tidsplan, ekonomi, leveranser och kvalitet
Ansvarar för administration och dokumentation, inklusive KMA-paketet
Arbetet är varierande, vissa dagar är du ute hos kund eller på plats i projektet, andra dagar styr du allt från kontoret.
VEM ÄR DU? Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning inom bygg eller närliggande område och som vill ta nästa steg i en miljö där ansvar och utveckling går hand i hand. Kanske har du en byggteknisk bakgrund som gymnasieingenjör eller högre, men viktigast är att du är trygg i rollen som projektledare och van att arbeta med både helhet och detaljer.
Vi tror att du är en person som:
Trivs i en bred roll med både kundkontakt, teknik och administration
Är kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad
Har vana att bygga långsiktiga relationer och skapa förtroende
Ser svenska och engelska som en självklarhet i både tal och skrift
Har B-körkort och god PC-vana
VILL DU VETA MER? I den här rekryteringen samarbetar Borga Plåt tillsammans med Nexer Recruit. Kontakta gärna ansvarig rekryterare Amanda Eksell via e-post: amanda.eksell@nexergroup.com
. Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2026-05-03.
OM KUNDEN Borga är en arbetsplats där vi tror på att göra saker tillsammans. Vi är en ledande aktör inom hallbyggnation och har verksamhet i 12 länder, men vår hjärtefråga är att skapa en kultur där alla trivs och kan utvecklas. Vi jobbar med frihet under ansvar och långsiktiga relationer, och vi värdesätter att alla bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Hos oss genomsyras arbetet av våra värderingar:
Lösningsorienterade - Vi ser möjligheter och går från ord till handling.
Hjälpsamma - Vi stöttar varandra och tror på att delad glädje är dubbel glädje.
Framåtriktade - Vi utvecklas ständigt och vågar testa nya arbetssätt.
Affärsmannaskap - Vi jobbar smart och hållbart för att skapa långsiktiga värden.
Vill du bli en del av vår resa? Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
532 39 SKARA
