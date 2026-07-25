Projektledare, bygg och anläggning
Ibishi, Eron / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-07-25
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Om tjänst
Skillpartner Sweden söker nu en erfaren och engagerad byggprojektledare för kommande uppdrag och anställningar hos våra kunder. Tjänsten passar dig som vill driva framgångsrika byggprojekt från start till mål, utvecklas i en dynamisk bransch och arbeta i varierande miljöer där kvalitet, säkerhet och affärsmässighet är i fokus.Publiceringsdatum2026-07-25Dina arbetsuppgifter
Som byggprojektledare kommer du att ha det övergripande ansvaret för att planera, leda och slutföra byggprojekt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär t.ex:
Planering, styrning och uppföljning av projektets tidplan, budget och kvalitet.
Samordning och ledning av underentreprenörer, konsulter och egna medarbetare.
Myndighetskontakter, upphandlingar och kontraktshantering.
Ansvar för arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter på byggarbetsplatsen.
Löpande dialog och rapportering till byggherrar, kunder och interna intressenter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en naturlig ledare med stark kommunikationsförmåga och hög ansvarskänsla. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har en god förmåga att behålla lugnet även i stressiga situationer. Ditt engagemang, affärsmässiga tänk och förmåga att bygga goda relationer är avgörande för att lyckas i rollen.
Krav och meriter
Eftergymnasial utbildning inom byggteknik, väg- och vattenbyggnad eller motsvarande (YH/Universitet).
Junior eller Senior erfarenhet av projektledning, platsledning eller entreprenad-juridik inom byggsektorn.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av relevanta projektstyrings- och kalkylprogram är meriterande.
B-körkort är ett krav för tjänsten.Övrig information
Placering: Varierande orter beroende på kund och uppdrag.
Arbetstid: Heltid / deltid beroende på kund
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen med din intresseanmälan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
E-post: cv@skillpartnersweden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ibishi, Eron Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
10011500