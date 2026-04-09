Projektledare bygg och anläggning
Sydvatten AB / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2026-04-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sydvatten AB i Malmö
, Lund
, Eslöv
, Sjöbo
eller i hela Sverige
Vatten är världens äldsta dryck och vårt viktigaste livsmedel.
Med fokus på säkerhet och hållbarhet producerar Sydvatten dricksvatten till nästan en miljon skåningar. Sydvatten är en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Vi äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Dricksvattenproduktion är en vital samhällsnytta och genom samarbete kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en trygg och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning in i framtiden.
Till vår Teknikavdelning söker vi nu en Projektledare som kommer att ha en viktig roll för att genomföra våra investeringsprojekt. Vi söker dig som motiveras av att ingå i ett samhällsbyggnadsföretag som arbetar med något av det viktigaste vi har - dricksvatten!
Tilltalas du av tanken att arbeta brett med varierade arbetsuppgifter så är du varmt välkommen att söka tjänsten hos oss på Sydvatten!
Vi erbjuder
Hos oss finner du en kultur som präglas av affärsmässighet, medborgarfokus, produkt- och verksamhetsutveckling samt viljan att vara en attraktiv arbetsgivare. Du får goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi jobbar också för att medarbetare hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och kvalifikationer
Sydvatten står inför omfattande ut- och ombyggnader av våra anläggningar för produktion och distribution av dricksvatten. Detta omfattar till exempel byggnation av vattenledningar, kammare och byggnader för VA-process, vattenreservoarer, dammbyggnader samt kontor och personalutrymmen. Vi driver också projekt inom områden som säkerhet, skalskydd och el/automation. Vi behöver nu förstärka enheten med en projektledare inom bygg och anläggning. Under de närmaste åren planerar vi flera projekt med större betongkonstruktioner, men även andra typer av bygg- och anläggningsprojekt kommer att vara aktuella för dig.
Du kommer att ansvara för och driva investeringsprojekt. Tjänsten innebär arbete i nära samarbete med Sydvattens produktionsorganisation, säkerhetsavdelning samt medarbetare inom avdelningen. Du kommer också att ansvara för relationer med konsulter, entreprenörer och andra externa parter.
Vi ser gärna att du har en ingenjörsutbildning, t ex med inriktning väg och vatten, och har därefter ca 10 års erfarenhet från bygg- eller anläggningsarbete. Du har kunskaper om betongkonstruktioner samt vana att arbeta i projektform och driva egna projekt. Det är meriterande med kunskaper i entreprenadjuridik och LOU/LUF. I rollen ser vi att du har en förmåga att arbeta självständigt och hantera komplexa frågeställningar och motstående intressen. Rollen omfattar också kontakter med många olika parter varför muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga är viktig. Vid rekryteringen kommer Sydvatten att ta hänsyn till personliga egenskaper som driv, engagemang och lojalitet.
Teknikavdelningen på Sydvatten
Sydvattens Teknikavdelning ansvarar för större investeringsprojekt på våra produktions- och distributions¬anläggningar och avdelningen är indelad i en Utrednings- och en Projektgrupp. Annonserad tjänst tillhör Projektgruppen som består av elva personer. Du kommer till en öppen organisation med ett positivt arbetsklimat som arbetar mycket nära de andra verksamheterna inom Sydvatten. Det blir många kontaktytor inom företaget och du blir en del av ett kompetent team med ett starkt engagemang.
Tjänsten är placerad vid huvudkontoret i Hyllie, Malmö. I perioder utförs delar av arbetet vid våra vattenverk eller andra anläggningar.
B-körkort är ett krav.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Sydvatten bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare.
En del av våra befattningar är säkerhetsklassade, vilket innebär att du som sökande kan komma att gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Krigsplacering kan även vara aktuellt för vissa befattningar.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Projektchef Max Persson, tfn 010-515 10 23.
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Sydvatten AB gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 2026-04-27. Löpande urval kan komma att ske, så sök redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7468388-1915515". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydvatten AB
(org.nr 556100-9837), https://ledigajobb.sydvatten.se
Sydvatten AB (visa karta
)
215 32 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9843672