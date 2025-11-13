Projektledare bygg och anläggning
2025-11-13
Om tjänsten Uppdragsperiod: 02-dec-2025 - 30-nov-2026
Projektledaren ansvarar för planering, ledning och uppföljning av projekt inom berg-, bygg- och stålkonstruktion. Rollen innebär att driva projekt från idé till färdig leverans med fokus på kvalitet, ekonomi, tid och säkerhet.Projektledaren fungerar som länk mellan kund, projektering, produktion och underentreprenörer.
Kvalifikationer Obligatoriska kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av projektledning inom bygg/anläggning.
Erfarenhet av arbete med bergentreprenader, stålkonstruktioner och/eller infrastrukturprojekt. Erfarenhet av entreprenadjuridik (AB/ABT, AMA).
Erfarenhet av ekonomisk uppföljning, kalkyl och prognosarbete.
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av samverkansprojekt är meriterande
Tidigare erfarenhet hos Stockholm Exergi
Önskad personliga egenskaper
Strukturerad och lösningsorienterad.
God ledarskapsförmåga och kommunikationsförmåga.
Förmåga att skapa engagemang i projektgruppen.
Stark resultatorientering och ansvarskänsla.
Förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut.
Hög säkerhetsmedvetenhet.
Om arbetsgivaren Vi på 21Activa har över 50 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering.
Med fokus på lager, logistik, transport och administration hjälper vi företag i Stockholm, Uppsala och Mälardalen att hitta rätt kompetens.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som står för trygghet och engagemang. När våra medarbetare mår bra skapas de bästa resultaten för våra kunder. Ersättning
