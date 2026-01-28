Projektledare Brounderhåll till Trafikverket
Trafikverket / Byggjobb / Umeå Visa alla byggjobb i Umeå
2026-01-28
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Umeå
, Vännäs
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Vill du ha varierande arbetsuppgifter där du ser ett resultat av det du gör? Som projektledare på Trafikverket är du med och bidrar till en grön, smidig och trygg infrastruktur för dagens och framtidens Sverige.
Projektledare Brounderhåll till TrafikverketPubliceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
I denna spännande roll får du möjlighet att driva underhållsprojekt för byggnadsverk i väg- och järnvägsanläggningen i Norra regionen. Som Projektledare inom Brounderhåll får du vara delaktig genom projektets alla faser och du ansvarar för helheten när det gäller att leda, styra och följa upp projekten och tillser att Trafikverket får det vi har beställt/upphandlat. I rollen ligger ansvar för budget i planerings- och genomförandeskedet samt i uppföljningen av dina projekt. Som projektledare har du många kontaktytor, samverkan med andra parter är en naturlig del av din vardag - både internt på Trafikverket, men även externt med kommuner, medborgare, näringsliv, mm.
Du kommer till enheten Byggnadsverk som idag består av tiotalet medarbetare som är placerade över hela regionen och ansvarar för drift och underhåll av våra byggnadsverk (broar, tunnlar och bergskärningar) inom regionen. I vårt uppdrag ingår att bedöma tillståndet, planera och utföra förebyggande och avhjälpande åtgärder samt ibland även utbyte av befintliga konstruktioner.
Övrig information
Placeringsort: Skellefteå alternativt Umeå.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
I denna rekrytering kan webbaserade tester användas som en del i urvalet. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa via Skype och är planerade med start v 12.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
#LI-HybridKvalifikationer
Ditt ledarskap präglas av att bygga förtroende, driva projekt självständigt och leverera resultat. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt, är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga.
Vi söker dig som har
teknisk universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp/120 p, men du kan även ha en annan utbildningsbakgrund kompletterad med relevant erfarenhet från projektledning och/eller branscherfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig
aktuell och för tjänsten relevant erfarenhet inom anläggning /infrastruktur som tex projektledare, uppdragsledare, platschef eller erfarenhet som av Trafikverket bedöms likvärdig
erfarenhet av arbete med budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
körkort för personbil
Det är även meriterande om du skulle ha
ansvarat för projekt inom drift- och underhåll av väg/ järnväg/ byggnadsverk
erfarenhet av att arbeta med broprojekt
aktuella kunskaper i entreprenadjuridik (tex AB/ABT/ABK och AMA)
arbetat i förvaltningssystemet BaTManSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18:2026:037". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Fredrik Forsberg 0101239380 Jobbnummer
9709829