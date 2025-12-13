Projektledare Bostad först till Kävlinge kommun
2025-12-13
Är du en strukturerad och självgående person som gillar att planera, analysera och presentera resultat? Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag?
Kom till Kävlinge kommun och gör din skillnad; för en skönare vardag, både för dig, och för de människor du möter på jobbet.
Om arbetsplatsen
Kävlinge kommun genomförde 2024 en inledande förstudie för att analysera för- och nackdelar med införande av modellen Bostad föst, i förstudien kunde konstateras att Bostad först bör införas men att ytterligare förberedelser krävs. För att genomföra detta söker vi nu en projektledare med anställning under ett år.
Tjänsten är placerad på sektor Arbetsliv och Fritid, Individ och familjeomsorgen, Enhet insatser vuxna. Vi är en mindre kommun med en socialtjänst där vi gärna samarbetar i team, har tillgängliga chefer, och jobbar tillitsbaserat i ett flexibelt arbetsliv. Hela avdelningen sitter tillsammans i aktivitetsbaserat kontor och kan hitta lösningar tillsammans.
För att du ska orka göra ett tufft och krävande jobb bra för invånarna i kommunen bjuder vi dig på lättare fika varje förmiddag, möjlighet till nära arbetsledning och dessutom skrattar vi i fikarummet och när vi arbetar tillsammans.
Arbetsuppgifterna som projektledare innebär att genomföra målgruppsanalys, analys av befintlig verksamhet och insatser och dess kostnader. Utöver detta ingår arbetsuppgifter som att arrangera kunskapskonferens och att ha kontakter med samverkansaktörer i lokalsamhället och delta i nätverk som erbjuds av exempelvis Länsstyrelsen Skåne.
Vidare ska projektledaren ha en kontinuerlig omvärldsbevakning samt planera och genomföra kunskapshöjande insatser, planera och genomföra grundutbildning kring metoden och dess grundläggande principer samt vilka förändringar den kräver utifrån dagens arbetssätt och förhållningssätt. I detta ingår också att förbereda pilotverksamhet genom att ta fram processer och rutiner.
Är du den vi söker?
För att lyckas i arbetet behöver du ha ett arbetssätt där du är analytisk, strukturerad, resultatorienterad och kan producera dokument av hög kvalité. Vi ser att du har erfarenhet av att ha arbetat i projekt och har kompetens kring projektledning, du kan leda och driva processer såväl självständigt som i samverkan med andra. Du har erfarenhet av socialt arbete och samverkan med fastighetsägare samt kunskap om modellen Bostad först.
Du har en god förmåga att delge information såväl muntligt som skriftligt och kan sammanställa tydliga rapporter.
Som person behöver du ha en personlig mognad och vara trygg och stabil, du behöver ha en helhetssyn och kunna ta hänsyn till det större perspektivet i förhållande till din roll och ditt uppdrag. Du är flexibel och öppen för nya arbetssätt samt kan anpassa din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du är utbildad socionom eller har annan relevant akademisk examen som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget.
Det krävs goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt, att tala andra språk är meriterande.
Körkort är ett krav och du behöver kunna köra bil i tjänsten.
Meriterande
Utbildning i metoden Bostad först och erfarenhet av arbete med detta.
Projektledarutbildning.
Erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa/beroende/hemlöshet.
Om anställningen
Visstidsanställning under 1 år.
Antal tjänster: 1
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb.
Månadslön
